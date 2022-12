Con Beppe Convertini un premio a chi ha reso Praia “Straordinaria”

Un riconoscimento a personalità che con il loro operato nei diversi ambiti dell’attività umana si sono resi meritevoli di attenzione conferendo in questo modo lustro anche alla Città di Praia a Mare.

Questo lo spirito che anima il Premio Praia Straordinaria nell’ambito dell’omonima manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale con appuntamenti fino a sabato 10 dicembre 2022.

Il riconoscimento è conferito da un apposito comitato che ogni anno selezionerà le personalità che rispondono ai requisiti previsti, scelti sia tra cittadini originari di Praia a Mare che tra uomini e donne che, pur non essendo nativi del posto, hanno con esso un legame particolare e che, ugualmente, hanno fornito importanti contributi allo sviluppo e all’immagine locale. Dall’imprenditoria al mondo della creatività, dallo spettacolo, alla cultura e alle scienze, ogni settore viene preso in considerazione per la selezione dei meritevoli.

La cerimonia di consegna, in programma giovedì 8 dicembre 2022, alle 18 e 30 in Piazza della Resistenza di Praia a Mare, sarà condotta da Beppe Convertini, attore e conduttore televisivo e radiofonico che negli anni ha legato il suo nome in maniera particolare alla Rai, affiancato sul palco da Donata Manzolillo e Biagio Pepe.

Il premio consiste in una targa decorata con una piastra in ceramica, realizzata dall’artista ceramista praiese Erminia Guarino e raffigurante i simboli identitari del paesaggio cittadino. Questi i nomi dei premiati di questa prima edizione.

Rosanna ed Enrico Gargiulo. Coppia nella vita e nell’ambito professionale della fotografia subacquea: è a loro che si deve la documentazione delle grotte e dei fondali dell’Isola Dino di Praia a Mare. Dal 1961, grazie ai loro scatti è iniziata la diffusione della conoscenza di queste bellezze naturali e la loro fama, oggi internazionale. Sono autori de “La Grotta Gargiulo”, video documentario sull’antro subacqueo da loro scoperto che, appunto, porta il loro nome e che nel 1997 ha vinto il 1° premio al concorso nazionale “Cavità sommerse del bacino mediterraneo”.

Francesca Chiappetta. Executive producer e project manager, tra gli altri lavori ha curato la produzione esecutiva e creativa dell’evento culturale del vertice del G20 di Roma del 2021, guadagnandosi un premio nella sezione Art entertainment and public al Global Eventex Award, uno dei riconoscimenti più apprezzati nel mondo degli eventi e del marketing esperienziale. Nella sua intensa carriera ha inoltre prodotto numerosi video musicali, spot pubblicitari internazionali (Nike e Coca Cola), festival cinematografici e musicali, film, documentari, fiction e cortometraggi.