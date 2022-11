Presentazione del libro “Bomba a orologeria” di Daniele Capezzone: sabato 19 novembre all’Hotel Marconi di Rende (CS)

Sabato 19 novembre 2022 si terrà, presso l’Hotel Marconi di Rende, la presentazione del libro di Daniele Capezzone “Bomba a orologeria”.

All’evento parteciperanno le deputate Elisabetta Gardini e Simona Loizzo, i senatori Mario Occhiuto e Fausto Orsomarso, l’avvocato e docente universitario Vittorio Lombardi, la manager Veronica Stellato e l’esperto in comunicazioni e docente universitario Sergio Talamo; modererà Alberico Vicinanza, manager in comunicazione e relazioni istituzionali.

L’evento sarà finalizzato ad una discussione sui temi più attuali e stringenti della politica italiana e dei suoi sviluppi, alla luce delle varie emergenze nazionali ed internazionali.

Un’occasione propizia non solo di discussione e di dibattito, ma anche di proposte utili per il governo del Paese e per le sue reali prospettive di sviluppo futuro.