“L’Orientamento verso la Società 5.0 tra tecnologia, sostenibilità e inclusione”: convegno in programma all’Unical l’8 novembre

Si terrà il prossimo 8 novembre, dalle ore 9.00 alle ore13.00, presso il Centro Congressi “Beniamino Andreatta” dell’Università della Calabria, il Convegno “L’Orientamento verso la società 5.0 tra tecnologia, sostenibilità e inclusione”.

L’appuntamento si propone di stimolare riflessioni, collaborazioni, condivisioni interdisciplinari e transdisciplinari sul ruolo e sull’evoluzione dell’orientamento. Sarà, inoltre, l’occasione per illustrare il progetto dedicato a studenti e studentesse calabresi, iscritti agli ultimi 3 anni della scuola superiore di secondo grado, relativo all’ “Orientamento attivo nella transizione scuola-università” nell’ambito del PNRR”, che vede l’UniCal capofila in sinergia con l’Università Magna Graecia di Catanzaro e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. L’intervento, tenendo conto delle migliori esperienze già diffuse nel sistema della formazione superiore, vuole promuovere un raccordo tra aspirazioni degli studenti e delle studentesse, competenze per l’occupabilità, scelta del percorso di studio e profili risultanti dalla formazione, richiesti dal mondo del lavoro.

Il progetto rappresenta un’opportunità straordinaria per consolidare il sistema di istruzione e di formazione, orientando gli sforzi al superamento delle disuguaglianze relative alle disponibilità di risorse, alle possibilità di formazione fra i diversi territori ed alle possibilità di accesso alla formazione per i diversi individui. L’iniziativa, in concreto, prevede l’organizzazione di ben 259 corsi tenuti da docenti ed esperti, ciascuno della durata di 15 ore, erogati in 31 istituti di istruzione secondaria superiore del territorio calabrese, per un totale di 5172 studenti delle ultime tre classi coinvolti.