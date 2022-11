Domenica l’inaugurazione del “Baby Pit Stop Unicef” al Teatro Comunale di Mendicino (CS)

Verrà inaugurato domenica 6 novembre alle 17,30 il “Baby Pit Stop Unicef” promosso e realizzato all’interno del Teatro Comunale di Mendicino dall’Amministrazione Comunale e dal Comitato provinciale Unicef di Cosenza.

Il termine “Pit Stop” in Formula 1 indica l’area per il cambio gomme e rifornimento del carburante. Lo spazio protetto pensato da Unicef indica invece l’area allestita dove è possibile fare “il pieno di latte” ed il cambio del pannolino. Un ambiente accogliente in cui le mamme possano sentirsi a proprio agio per allattare al seno il proprio bambino quando si trovano fuori casa. Una “buona pratica” che incide sulla salute e la crescita dei bambini e sostiene le mamme.

Interverranno per il Comune di Mendicino il Sindaco Antonio Palermo e l’Assessore Margherita Ricci, per il Comitato provinciale Unicef di Cosenza la Presidente Monica Perri e la Referente del progetto Gabriella Coscarella.

L’inaugurazione del Baby Pit Stop precederà la messa in scena dello spettacolo divertente ed educativo per bambini e ragazzi dal titolo “Il pesciolino d’Oro” che rientra nella rassegna “Sguardi a Sud”.