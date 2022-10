Il Club città degli Enotri celebra il Kiwanis One day a Rovito (CS): piantato un albero di ulivo, simbolo di vita, pace e speranza

Una pianta di ulivo: è l’albero scelto dal Kiwanis club Città degli Enotri di Cosenza nella giornata mondiale del Kiwanis. Quest’anno l’idea che unisce tutti i club a livello nazionale, scelta dal Governatore del Distretto Italia San Marino, Salvatore Chianello, è “Kiwanis One Day, One Tree, One Coin”. L’ obiettivo, attraverso la messa a dimora di un albero, è quello di sensibilizzare le comunità al rispetto dell’ambiente. Il club Città degli Enotri di Cosenza ha coinvolto nell’evento l’amministrazione comunale di Rovito, centro alle porte di Cosenza. Piantare un albero ha un forte valore simbolico. “L’albero è un simbolo di vita- ha sottolineato Delly Fabiano, Presidente del Club Città degli Enotri . Un albero deve essere curato per crescere. E’ quindi un ottimo simbolo di vita , specialmente per tutto quello che è un processo educativo a cui il Kiwanis è molto attento. Una della mission principali, infatti, è la difesa dei bambini e difenderli vuol dire dare loro la possibilità di avere strumenti culturali significativi che permettano di riuscire a destreggiarsi in una società che spesso la cultura sembra dimenticarla. Abbiamo scelto l’albero di ulivo perché è simbolo di pace, di cui abbiamo tanto bisogno e noi la pace la invochiamo a gran voce dappertutto, nelle scuole, nei convegni, nelle piazze”. L’ amministrazione comunale di Rovito ha aderito con entusiasmo all’iniziativa. “Abbiamo voluto piantare l’albero davanti alla casa comunale -ha detto il delegato comunale all’ambiente Emanuele Guarascio. La nostra amministrazione si è insediata da un anno e il rispetto dell’ambiente è uno dei nostri principali obiettivi. Una cultura che cerchiamo di diffondere tra i cittadini e soprattutto nelle scuole”.