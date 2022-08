Corigliano Rossano (Cs), agli “Aperitivi Letterari in Spiaggia” l’incontro con l’attore Luca Attadia

Sarà Luca Attadia, giovane attore rossanese, dal grande talento e alla ribalta della scena televisiva, l’ospite – domani, sabato 20 agosto – della prima edizione degli “Aperitivi Letterari in Spiaggia”, una delle novità di questa ottava edizione del Premio Ausonia, sotto la direzione artistica di Antonio Maria D’Amico. Attadia, reduce dal recente successo de “Il paradiso delle signore – daily”, tanto teatro, il film Gli Anni Belli al cinema a febbraio 2022, e prossimo ad una nuova avventura televisiva su Canale 5, una nuova serie presto in onda, parlerà della sua storia e di come è riuscito a farsi strada in un mondo complesso e pieno di ostacoli come quello dello spettacolo e della settima arte. A chiacchierare con lui al Longomare Beach – Schiavonea, con inizio alle ore 19 – sarà la poetessa Anna Lauria.

«Sono cresciuto in un ambiente familiare (a cui devo tutto) molto stimolante anche a livello artistico – ha dichiarato il giovane attore in una intervista per Broadwayworld – con mio padre Pietro meraviglioso musicista e pittore, mio fratello Emanuele pittore di puro e cristallino talento e mia madre Rosanna turbinio di infinite idee. Perciò sono stato educato a guardare le cose da tanti punti di vista e vorrei potermi nutrire di tutte le diverse e vitali emozioni che questi mondi riescono a regalare: il cinema, il teatro, il canto, la musica e perché no, le imitazioni, che hanno caratterizzato i miei inizi».

L’evento è rivolto ai giovani talenti calabresi che hanno bisogno di ascoltare una testimonianza, di prendere ispirazione o semplicemente di godere di una storia di vita appassionante, che potrebbe anche essere decisiva per la scelta di un percorso di studi futuro.