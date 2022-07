Corigliano-Rossano, un fine settimana tra trekking e musica per il Coro Summer Fest

Entrato nel vivo, scorre velocemente il cartellone dell’estate del Coro Summer Fest. Tre gli appuntamenti da mettere in agenda nel finesettimana.

Si parte domani – sabato 16 luglio – con L’Isola della Musica, uno spettacolo degli allievi, per la conclusione dell’anno scolastico della scuola della MusicEArte, dell’Alas – associazione laboratorio delle arti e dello spettacolo – sotto la direzione artistica del maestro Pierpaolo Mingrone, al Quadrato Compagna, ore 22. Evento patrocinato dal Comune di Corigliano-Rossano.

Domenica 17, ore 19.30, al Partire, l’ottava edizione di “Bosco in Musica”, una passeggiata serale con finale in musica. La manifestazione prevede nel tardo pomeriggio una passeggiata naturalistica e culturale nel bosco intorno all’Abbazia del Patire a cura del Club Trekking Corigliano-Rossano. A seguire, nello spazio del belvedere del Patire sarà allestita una postazione per il concerto dello Stranìa Trio. Durante la manifestazione è prevista una degustazione a cura della comunità Slow Food per la tutela della cultivar Dolce di Rossano. Il progetto Stranìa, nato come incontro tra Tiziana Grezzi alla voce e Checco Pallone chitarre e percussioni, due personalità musicali assolutamente diverse, che fin da subito hanno avvertito il piacere di suonare insieme, si allarga fino a diventare uno splendido Trio. Il musicista coinvolto aggiunge respiro e preziosismi all’intero progetto, è da sempre compagno di viaggio e per questo sulla stessa lunghezza d’onda. A loro si aggiunge Alberto La Neve, sax tenore e soprano, un vero specialista dei fiati e raffinato jazzista e autentico improvvisatore. Dopo aver affrontato stili svariati e diversi repertori, approdano al progetto STRANIA, che trova origine nella volontà di misurarsi con composizioni d’autore, con testi in dialetto calabrese, in chiave etno-rock. L’iniziativa è promossa dalle locali Pro Loco con il patrocinio del Comune di Corigliano-Rossano.

Sempre domenica 17, a Torre Sant’Angelo, con inizio alle 21, ad esibirsi saranno gli allievi del premiato Istituto Musicale Donizetti di Mirto, diretto da Giuseppe Greco. Su un palco futuristico, con giochi di luci e una scenografia spettacolare, si metteranno alla prova nel loro saggio di fine anno tutti gli studenti, dai più piccoli ai più grandi. Tra musica, canto e incursioni nel mondo della danza. Un evento artistico a tutto tondo. Una occasione unica di mostrare il proprio talento, giunta alla sua sedicesima edizione grazie alla ferrea volontà di professori e direttore dell’Istituto. Un investimento sui giovani talenti che hanno poche possibilità di potersi esibire davanti a una platea vasta e su un vero palco, curato nei minimi dettagli dalla GGEventi con il patrocinio del Comune. A dare ulteriore prestigio alla serata la presenza della New Bagaria Band. A presentare saranno Giuseppe Greco e Giusy Flotta. «Ringrazio l’amministrazione comunale – afferma il direttore Giuseppe Greco – per aver dato la possibilità ai promettenti e volenterosi allievi del nostro Istituto di poter accedere ad una così bella occasione in una location di grande effetto, per mettersi alla prova davanti ad un pubblico che siamo sicuri interverrà numeroso».