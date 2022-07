Praia a Mare set cinematografico per “Terra dei Padri”, il 15 luglio Mimmo Cavallaro Live ed Elisabetta Gregoraci

Praia a Mare sarà set delle prime riprese del video promo per “Terra dei Padri”, progetto nato da un’idea dell’Assessore regionale Fausto Orsomarso, con il contributo in fase operativa del sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, e diretto dal manager Lucio Presta.

A partire dalle 18 di domani, venerdì 15 luglio, Piazza della Resistenza diventerà dunque un set per il materiale promozionale dell’iniziativa incentrata sul fenomeno del turismo di emigrazione e che dedica un intero anno solare al tema del ritorno fisico dei calabresi sparsi nel mondo in Calabria, alla scoperta delle proprie radici.

Alle riprese prenderà parte anche Elisabetta Gregoraci, nata a Soverato, nota influencer internazionale e conduttrice televisiva, oltre che ambasciatrice nel mondo di “Calabria Straordinaria”.

Terminato lo shooting, a partire dalle 22, Piazza della Resistenza ospiterà il concerto di Mimmo Cavallaro per un evento realizzato con il contributo della Regione Calabria, assessorato Marketing, Turismo e Mobilità nell’ambito proprio di “Calabria Straordinaria”.

Cavallaro, originario di Caulonia, nel Reggino, è noto interprete oltre che sperimentatore della tradizione musicale calabrese, noto per la sua proposta artistica fatta di cantato in dialetto su musiche realizzate con l’utilizzo di strumenti della tradizione, come la lira calabrese.