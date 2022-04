Il 27 aprile a Rende la presentazione del libro “Con parole amorevoli. Crescere nella carità con san Francesco di Paola e san Francesco di Sales”

Appuntamento con la lettura alla riscoperta di ciò che unisce due grandi Santi: san Francesco di Paola, mistico e riformatore del XV secolo, e san Francesco di Sales, patrono del terz’Ordine dei Minimi, dottore dell’amore divino e ispiratore di san Giovanni Bosco. Se ne discuterà mercoledì 27 aprile, alle ore 17.00, presso l’Auditorium dell’ Istituto di Scienze Religiose “San Francesco di Sales” a Rende, Cosenza, nel corso della presentazione del libro “Con parole amorevoli. Crescere nella carità con san Francesco di Paola e san Francesco di Sales”, edito da Tau Editrice e scritto da don Daniele De Rosa, parroco dell’Unità pastorale di Roncà, nel veronese.

Il libro è un manuale di spiritualità che vuole umilmente aiutare gli uomini e le donne di oggi a trovare la loro felicità nell’incontro e nella conoscenza dell’amore di Cristo. Tramite la via tracciata da san Francesco di Paola e da san Francesco di Sales, quest’ultimo tra i più grandi devoti del santo paolano, si giunge fino alla dimensione pedagogica indicata dal santo educatore dei giovani per eccellenza: san Giovanni Bosco. Un libro per chi desidera addentrarsi nel cuore della spiritualità minima e salesiana: una spiritualità che ricerca e nutre l’amicizia con Cristo nel 400esimo anniversario della morte di San Francesco di Sales. Sarà presente l’autore, don Daniele De Rosa, e i relatori: suor Raffaela Roberti, direttrice dell’ISSR “San Francesco di Sales”; don Aldo Giovinco, vicario Episcopale per il Laicato, la Famiglia e la vita; p. Domenico Crupi o.m. delegato provinciale del Terz’Ordine dei Minimi; Teresa Paonessa, Correttrice Provinciale del Terz’Ordine dei Minimi.

Interventi di don Enzo Gabrieli, vicario episcopale per la catechesi, la cultura e le comunicazioni sociali; don Emilio Salatino, docente dell’ISSR “San Francesco di Sales”.