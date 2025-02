Grande successo a Catanzaro per la seconda tappa del 2025 di #Campionidivita, l’evento dedicato agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia per promuovere sport e inclusione

Si è svolta questa mattina, presso il Teatro Comunale di Catanzaro, la seconda tappa del 2025 di #CAMPIONIdiVITA, un’iniziativa a carattere nazionale, promossa ormai da diversi anni dalla società RG in collaborazione con Intesa Sanpaolo e patrocinata dal Comitato Italiano Paralimpico.

L’evento ha come obiettivo quello di sensibilizzare i giovani delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia sui valori più importanti della vita umana, ovvero il rispetto delle altre persone e delle loro diversità, l’inclusione e la capacità di affrontare ogni sfida con determinazione e passione. Elementi che si coniugano perfettamente con lo sport e con la competizione paralimpica.

Come perseguire in modo efficace un progetto di vita mettendo al centro la voglia di arrivare al traguardo, la passione, la determinazione, l’inclusione e il rispetto delle persone? A questa domanda si è cercato di dare più di una risposta grazie ad un confronto tra circa 250 studenti di 3 scuole superiori della città e tre Campionissimi dello sport mondiale olimpico e paralimpico: Andrea Lucchetta, Oney Tapia e Oxana Corso.

Partner dell’iniziativa di quest’anno è Intesa Sanpaolo Assicurazioni che, in linea con tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, condivide con #CAMPIONIdiVITA l’impegno per l’inclusione sociale, l’importanza dei valori dello sport e l’attenzione alle nuove generazioni.

Proprio per questo, la mattinata ha visto il coinvolgimento diretto degli studenti, chiamati a mettersi in gioco in prima persona attraverso una performance di improvvisazione e giochi interattivi dedicati al tema della protezione, coordinati da quattro attori della Compagnia teatrale del Vigentino.

L’improvvisazione, infatti, è un esercizio utile per comprendere come possiamo gestire meglio l’incertezza e gli imprevisti se abbiamo pensato per tempo a come affrontarli e ai rischi potenziali che si potevano verificare. In altri termini, se ci siamo adeguatamente organizzati e protetti.

Intesa Sanpaolo Assicurazioni sostiene da diversi anni iniziative per diffondere tra le persone la cultura della protezione, utilizzando spesso linguaggi e strumenti innovativi proprio per raggiungere i giovani, o testimonianze di atleti e campioni dello sport che consentono di capire cosa serve veramente per raggiungere i propri obiettivi.

Dopo un ulteriore momento di partecipazione dei giovani, coinvolti con maestria dal Campione Mondiale di Volley ANDREA LUCCHETTA, l’attenzione si è rivolta verso due grandi atleti paralimpici di livello mondiale: ONEY TAPIA, medaglia d’oro ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 nel lancio del disco F11 per non-vedenti e OXANA CORSO, velocista, argento Mondiale sui 100 e 200 metri alle Paralimpiadi di Londra e detentrice del record mondiale sui 400 metri di velocità.

“Qualunque sia la disciplina sportiva che, per passione o per predisposizione, si sceglie di praticare – ha spiegato Andrea Lucchetta – quello che conta è riuscire a viverla sempre con leggerezza e divertimento, rispettando sé stessi e gli altri. Servono impegno, determinazione, passione, ma soprattutto il rispetto per la propria vita e per quella degli altri, il che si esplicita nella capacità di essere inclusivi nella diversità. Lo sport insegna proprio questo, ad essere persone leali e rispettose del tuo compagno di squadra così come del tuo avversario”.

“Lo sport – ha affermato Oney Tapia – mi ha sempre aiutato a sentirmi più in equilibrio, a essere più forte e autonomo in ogni sfida che mi trovo ad affrontare. Dopo l’incidente che mi ha fatto perdere la vista ho acceso una nuova luce nella mia vita e ho deciso di farlo seguendo la mia passione più grande: lo sport. Ciascuno di noi ha un talento nascosto che spesso tende a rimanere tale: la tenacia. Con la forza di volontà e con l’ottimismo si arriva ovunque anche se si incontrano ostacoli grandi e difficili da superare e non bisogna avere paura di raccontarsi con autenticità”.

“Non è mai facile raggiungere i traguardi che ci prefiggiamo – ha raccontato Oxana Corso – tramite la mia esperienza personale posso assicurarvi che credere in sé stessi, avere un sogno, rende tutto più facile, anche il raggiungimento di vittorie insperate. Non sentitevi mai diversi: alla fine, se ci pensate, siamo diversi da chi? In realtà da nessuno di reale, solo dell’idea che ci facciamo di ciò che vorremmo essere, ed è solo colpa nostra se ci lasciamo influenzare dal pensiero di “perfezione” che ognuno di noi richiede a sé stesso. Servono coraggio e determinazione. Il resto arriva”.