Domotek Volley, l’assistant coach Sergio Vandir Dal Pozzo: “Bene vittoria contro Castellana Grotte, lavoro paga sempre”

Dopo una prestazione convincente che ha portato alla vittoria per 3-0 al Palacalafiore contro la Bcc Techbus Castellana Grotte, l’assistant coach della Domotek Volley Reggio Calabria, Sergio Vandir Dal Pozzo, ha condiviso le sue impressioni sulla partita e sulla stagione in corso. Nonostante alcuni infortuni importanti, come quelli di De Santis e Zappoli, la squadra ha dimostrato di avere una grande profondità e spirito di squadra insediandosi al secondo posto in classifica.

“Innanzitutto, un 3-0 nonostante gli infortuni di De Santis e Zappoli è un risultato importante, specialmente “contro una squadra in salute come la compagine pugliese, ha esordito Dal Pozzo. “Speriamo di riaverli presto, ma intanto la squadra ha dimostrato di saper reagire, con la forza del collettivo. Che gara è stata? Una gara veramente di squadra, con un approccio fantastico da parte di tutti i ragazzi.”

L’assistant coach ha sottolineato come la vittoria non sia frutto del caso, ma di un lavoro meticoloso durante la settimana: “Non è semplice guardare la partita e capire il lavoro che c’è dietro. Questa settimana ci siamo allenati tantissimo al servizio ed in campo si è visto.

Dal Pozzo ha elogiato diversi giocatori per il loro contributo: “Domenico Laganà, il nostro capitano, non ha sbagliato una battuta, è stato formidabile. Anzi, ha fatto tanti “ace”, cosa che nelle altre partite non sempre è riuscita. Ma non solo lui, tutti hanno dato il massimo”.

Ha poi menzionato il ruolo fondamentale dei cambi: “Chi è partito dalla panchina è stato veramente bravissimo. Marco Soncini in banda ha giocato bene. Lazzaretto si è sacrificato, Lopetrone è stato pronto nonostante sia stato in panchina per un girone e mezzo. Questo è importante per il gruppo”.

Quando gli è stato chiesto se avesse mai pronosticato un’annata così positiva, Dal Pozzo ha risposto con umiltà: “Io dico sempre che il lavoro paga, alla fine. La fiducia che c’è in questo gruppo è fondamentale. Abbiamo un grande allenatore come Antonio Polimeni, svolgiamo un lavoro fisico eccellente .La stagione è lunga, e magari c’è chi non gioca sempre bene, ma c’è sempre qualcuno pronto a subentrare per dare il massimo. Questo è il segreto per fare squadra”.

Guardando al futuro, Dal Pozzo ha anticipato una settimana complicata dal punto di vista logistico a causa dei lavori al Palacalafiore. La Domotek, attualmente seconda in classifica, si prepara ad affrontare la terza classificata, Gioia del Colle, in una sfida che promette di essere emozionante: “Gioia è una squadra fatta per vincere questo campionato. Hanno vinto contro di noi in casa nostra. Mi aspetto una grandissima gara, dove si giocherà veramente il secondo posto”.