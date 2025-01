Lamezia: Ardito Don Bosco, esibizione di successo per il coro della scuola primaria

La consapevolezza del cammino fatto e lo sguardo verso un futuro che sia corale….

Così la scuola primaria dell’Istituto comprensivo Ardito Don Bosco ha concluso un ambizioso progetto che ha coinvolto tutte le classi quinte e le rispettive insegnanti. La musica d’insieme ha trovato espressione attraverso un coro. Un’esperienza che è stata il frutto di un meticoloso lavoro, iniziato da ottobre e scandito da impegno, passione, ma anche momenti di riflessione e di confronto, tra grandi e piccoli.

L’attività è stata un momento qualificante dell’offerta formativa, rivelandosi strumento prezioso per sviluppare la comunicazione e l’espressione, favorire l’aggregazione sociale basata sullo scambio e la condivisione, promuovendo la relazione e allo stesso tempo il rispetto delle regole. “L’iniziativa è stata un motivo di orgoglio per tutta la scuola – ha evidenziato la dirigente Margherita Primavera – Al canto si sono accordati importanti obiettivi formativi: la capacità di collaborare per un progetto comune, di sapersi ascoltare e di sapere ascoltare gli altri”. A concludere questo percorso un concerto che ha emozionato docenti, alunni e genitori.

Il coro si è esibito nella Chiesa di San Raffaele di Lamezia Terme con una selezione di brani che hanno spaziato dal repertorio religioso alla musica leggera (Magnificat, Natale è di più, Almeno tu nell’universo, Più su, Capolavoro e altri ancora).