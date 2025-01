Domani a Lamezia Terme il convegno “Eugenetica, tra Scienza, diritto e teologia”

Domani 13 gennaio 2025, dalle ore 17,30 alle ore 20,30 aula Giovanni Paolo II presso il Seminario vescovile di Lamezia Terme è previsto il Convegno: Eugenetica, tra Scienza, diritto e teologia.

Organizzato nell’ambito di competenza delle attività istituzionali del Vescovo, Mons. Parisi. Patrocinato dal Comune di Lamezia Terme come evento culturale meritevole di menzione, senza scopo di lucro. L’iniziativa si svolge in concomitanza con la settimana della Memoria, in favore dei superstiti dall’orrore dell’Olocausto di cui ci auguriamo una svolta in senso garantista dei fenomeni non democratici.

A cura di: prof.ssa Kitsy Niaty. Docente di diritto costituzionale, pubblicista, ricercatrice presso il CSM, con titolo di dottore commercialista e Rev. dei conti, nonché moderatrice dell’evento.

L’iniziativa culturale vuole essere un dialogo multidisciplinare, in una prospettiva comparata, del diritto, della Medicina, della Scienza e della teologia, in materia di Eugenetica, che metta a confronto ospiti di spicco.

Promosso dall’UNC, dalla Croce Rossa, dal COA di Lamezia Terme e la partecipazione riconosce 3 crediti formativi.

Interverranno:

E. Mons. Serafino Parisi (Vescovo di Lamezia Terme, docente, giornalista pubblicista, ricercatore in Sacre scritture)

Tommaso Buccafurni (Vicario Generale di Lamezia Terme, docente)

E. Mons. Vincenzo Paglia (Arcivescovo e Presidente della Pontificia accademia per la vita, Gran Cancelliere Istituto Paolo Giovanni II) che interverrà da remoto

ssa Kitsy Niaty (docente e moderatrice dell’evento, Ricercatrice e pubblicista di Diritto costituzionale con incarico presso il Consiglio Superiore della Magistratura e Dottore commercialista e Rev. Dei Conti).

Alessandro Gigliotti (Dottore di ricerca di Diritto costituzionale, docente e funzionario Ufficio legislativo

presso il Senato commissione affari costituzionali e commissione lavoro e politiche sociali)

ssa Zaira Niaty (Responsabile Unione Nazionale Consumatori Lamezia Terme Area legale, docente, pubblicista)

ssa Annalisa Spinelli (Assessore alla cultura Comune di Lamezia Terme e Medico in Igiene e Medicina preventiva Asp.Cz)

ssa Maria Giustina Ponte (pedagogista, esperta in istituzioni di Formazione e dell’Educazione, lingua e letteratura comparata, pubblicista, spec. ricercatrice in storia delle tradizioni popolari).

Alberto Gambino (Prorettore vicario dell’Università Europea di Roma, Professore ordinario di diritto privato, componente Comitato nazionale bioetica, Commissario della commissione europea Ecri) che interverrà da remoto

Andrea Parisi (Presidente del Comitato di Lamezia Terme della Croce Rossa Italiana).

Si discuterà eticamente di ‘senso del limite’, corposa problematica che ha fatto discutere la Medicina, nonché la branca della bioetica, confrontandoci con la teologia.