De Masi, Labate e Sarafine il 30 luglio al Magna Graecia Film Festival

Dopo la presentazione ufficiale al Trame Festival di Lamezia Terme (Cz), Favuriti il progetto culturale che nasce da un’idea dell’imprenditore Antonino De Masi prosegue il suo viaggio all’interno dei principali festival della Calabria.

Appuntamento in programma il prossimo 30 luglio alle 21.00 al Magna Graecia Film Festival di Catanzaro con un incontro che vedrà protagonisti De Masi e la poliedrica artista Sarafine e sarà moderato dal giornalista Tommaso Labate, voce fra le più fresche e autorevoli del giornalismo italiano, penna de Il Corriere della Sera, volto noto di La7 e conduttore su Rai Radio 2 del programma “Non è un paese per giovani”.

La presenza e il nome di Sara Sorrenti in arte Sarafine all’interno di questa seconda tappa di progetto amplifica e contribuisce alla creazione di un manifesto culturale aperto e condiviso con artisti, creativi, imprese sociali, alla base del progetto Favuriti che si configura come un evento culturale permanente teso alla costruzione di una nuova narrazione contemporanea e incisiva della e per la Calabria, attraverso momenti di riflessione, dibattito e costruzione.

Classe 1988, Sarafine è la vincitrice di X Factor 2023: scrive, canta, produce, suona tutto in prima persona. Questo le permette di portare sul palco una performance completa a tutti gli effetti. Le sue canzoni mixano influenze musicali di elettronica e di generi più leggeri: Dubstep, Tecno, Trap, Drill, e Pop.

Voce contemporanea di una nuova generazione di artisti che dalla Calabria portano avanti una poetica artistica fortemente innovativa e contaminata sarà protagonista del panel di Favuriti e si esibirà a chiusura anche con un suo set musicale.

Il progetto si propone di diventare un punto di riferimento per un meridionalismo attivo, dinamico e inclusivo: un’opportunità per ispirare la comunità che si alimenta di storie positive, di innovazione e cambiamento e della condivisione di valori chiari e incrollabili ispirati dalla storia di Antonino De Masi diventato punto di riferimento in Italia di una imprenditoria che ha fatto della legalità, della resistenza culturale e civile, della non sottomissione a “una normalizzazione del male” e al condizionamento al potere criminale una pratica esistenziale e professionale.

“Il mio obiettivo è quello di tentare una rivoluzione culturale e sociale, diffondere il senso di giustizia e promuovere la legalità, cercando di essere, per quello che rappresento, l’innesco di tale azione”. ADM

Favuriti proseguirà la sua programmazione il 3 agosto nella significativa Giornata della Legalità di Delianuova con ospiti insieme a Nino De Masi la cantautrice Francesca Prestia e l’Orchestra Giovanile di Fiati “G.Scerra” e il 5 agosto nella splendida cornice del borgo di S.Giovanni In Fiore con il founder di progetto e il pluripremiato Premio Tenco Peppe Voltarelli.

Sarà un’occasione per scoprire le startup locali, le imprese sociali, i progetti imprenditoriali, l’arte, la musica e il cinema contemporaneo che stanno contribuendo allo sviluppo economico della regione e alla costruzione del suo nuovo racconto.

In una seconda fase il progetto proseguirà con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle studentesse degli istituti scolastici della Regione con una serie di laboratori, incontri con personaggi del mondo delle arti visive e del cinema, chef stellati, autori e fotografi e percorsi creativi che stimolino la loro immaginazione e il loro impegno civico.

La parte finale del progetto culminerà infine con la realizzazione di un Expo: un evento straordinario dedicato alla promozione delle bellezze e delle eccellenze della nostra regione attraverso esposizioni, dibattiti, performance artistiche con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio calabrese.