Domani si rinnova a Catanzaro l’appuntamento con la processione della “Naca”: previsti divieti di sosta e transito ma anche servizi straordinari approntati da AMC

Domani, Venerdì Santo, si rinnova l’appuntamento con la processione della “Naca”, la culla che accoglie il corpo del Cristo morto. Antica cerimonia religiosa, che affonda le sue radici nel XVII secolo. Per l’occasione, il comandante della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza, i cui contenuti salienti vengono riportati qui di seguito. L’azienda di mobilità pubblica AMC ha, dal canto suo, predisposto una serie di servizi straordinari, anch’essi illustrati qui di seguito.

Per il giorno 29 marzo 2024 vengono adottati i seguenti provvedimenti:

– Dalle ore 13:00 a fine evento religioso, viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nelle seguenti vie e piazze interessate dalla processione: Piazza del Rosario, Via XX Settembre, Piazza Le Pera, Piazza Roma, Vico I Piazza Roma, Via Eroi 1799, Via Jannoni, Piazza Unità D’Italia, via Sensales, Via Raffaelli, Piazza di Tocco, Via Poerio, Piazza Matteotti, Corso Mazzini per fare rientro alla Chiesa del Rosario da Via XX Settembre.

– Dalle ore 17:00 a fine evento, viene istituito il divieto transito nelle vie e piazza interessate dalla processione.

– Dalle ore 17:00 a fine processione viene istituito il divieto di transito, in via XX Settembre dall’intersezione di Discesa San Rocchello all’intersezione con Corso Mazzini. I veicoli provenienti da Via M. D’amato e Via XX settembre avranno l’obbligo di proseguire su Discesa San Rocchello.

SERVIZI STRAORDINARI AMC

Funicolare

Le corse della funicolare avranno una frequenza ogni 15 minuti.

Si precisa che dalle 17:00 alle 23:45 sono previste corse straordinarie.

prima corsa: ore 7:00

ultima corsa: ore 23:45

Navette parcheggio Musofalo/Piazza Matteotti

Sono previsti n. 2 navette dal Parcheggio Musofalo a Piazza Matteotti (andata e ritorno) con una frequenza ogni 5 minuti.

prima corsa: ore 17:00

ultima corsa: ore 23:45