Evento scacchistico a Catanzaro, oltre 110 iscritti di tutte le fasce d’età: presenti alla premiazione Fiorita, Belcaro e Capellupo

L’Amministrazione Comunale di Catanzaro esprime la propria soddisfazione per la riuscita dell’evento scacchistico che si è tenuto ieri presso la sala eventi Bandiera Gialla, in contrada Piè Funicolare Catanzaro Sala. L’iniziativa, organizzata dalla ASD Catanzarese “Catanzaro Scacchi” sotto la guida del presidente Sergio De Zerbi, con la collaborazione di Angelo Scrimieri, ha visto la partecipazione di ben 110 iscritti, di tutte le fasce d’età, confermandosi come uno dei più grandi eventi scacchistici della regione.

Il successo dell’evento è stato sottolineato dalla conquista di numerosi premi da parte degli atleti della ASD Catanzarese “Catanzaro Scacchi”, dimostrazione evidente dell’alto livello di preparazione e passione che anima il club. La competizione ha avuto l’onore di ospitare maestri fide, maestri e candidati maestri provenienti da tutta la Calabria, rendendo l’evento un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati degli scacchi.

Hanno partecipato alla premiazione il sindaco Nicola Fiorita, l’assessore allo sport e all’istruzione Nunzio Belcaro, e il consigliere comunale Vincenzo Capellupo, a testimonianza di come l’Amministrazione valorizza lo sport come veicolo di valori positivi e di aggregazione sociale. “Questo evento rappresenta un ulteriore passo avanti nella promozione dello sport e delle attività culturali nella nostra città, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel sostegno di iniziative che favoriscano lo sviluppo sociale e culturale di Catanzaro. La città è orgogliosa e deve ringraziare tutti gli organizzatori, i partecipanti e gli ospiti che hanno reso possibile la realizzazione di un evento così prestigioso. Un ringraziamento speciale va al presidente De Zerbi e a Angelo Scrimieri per il loro impegno e dedizione”.