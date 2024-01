Catanzaro, con Levato e Costanzo nasce il gruppo di Forza Italia in Consiglio comunale. Cannizzaro a Fiorita: “Faremo opposizione agguerrita”

di Gaia Serena Ferrara-

Forza Italia continua a fare proseliti in Calabria, promuovendo nuovi sviluppi politici per il Capoluogo calabrese.

Ventiquattrore dopo aver ufficializzato l’adesione a Forza Italia del sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, insieme ad altri esponenti dell’esecutivo e dei consiglieri comunali, il neo-coordinatore regionale Francesco Cannizzaro ha infatti annunciato altre novità per il partito in Calabria. Nello specifico e in particolare, si tratta di nuove adesioni e nuovi ingressi destinati a cambiare la geografia del Consiglio comunale catanzarese tra i banchi dell’opposizione.

“Oggi è una giornata importante per il partito azzurro perché accogliamo e salutiamo la nascita di Forza Italia anche a Catanzaro. Abbiamo salutato ieri l’adesione di Mascaro e un nutrito gruppo di amministratori lametini e oggi salutiamo l’ingresso di due consiglieri storici del consiglio comunale di Catanzaro. Due punti di riferimento: Sergio Costanzo e Luigi Levato” ha affermato il coordinatore cittadino Marco Polimeni introducendo la conferenza stampa di oggi in Sala Giunta del Consiglio Provinciale.

“Tra i consiglieri più votati a Catanzaro il che diventa un valore aggiunto per tutto il partito”, ha aggiunto. “Siamo alla vigilia dei congressi, ci apprestiamo a celebrare i congressi provinciali con un partito che dopo la morte di Silvio Berlusconi ha continuato a portare avanti gli intenti e i valori e le idee originarie che hanno dato vita e nutrito il partito per decenni”.

“E’ solo l’inizio del rilancio di un partito che è già radicato sul territorio, ma che si candida ad essere ancora più forte e presente in ogni singolo comune della Calabria – incalza Cannizzaro, che prosegue affermando – si tratta di un atto politico molto significativo quello di essere qui a Catanzaro”. E per ciò che attiene alla posizione nei confronti dell’amministrazione comunale, Cannizzaro specifica: “Ne esce un’opposizione rinforzata, con Forza Italia che si candida ad essere una delle forze di opposizione a Fiorita più agguerrite, ma anche costruttiva ove ce ne fosse bisogno”

“Enfatizziamo il messaggio alla base” spiega Cannizzaro: “La politica non ha momenti facili o difficili, è solo la formula più nobile attraverso la quale dare il proprio contributo, a livello nazionale, locale, europeo”. Per questo oggi è un fatto significativo. Aspettiamo e attendiamo anche altre adesioni, per cui il partito si dimostra anche più attrattivo e più attrattore”. “Noi siamo un partito inclusivo ma anche selezionatore di classe dirigente di grande qualità, mi viene da menzionare la qui presente Valeria Fedele che ha fatto un’attività legislativa importante finora”

“I due consiglieri che aderiscono oggi, sono a loro volta esponenti di enorme qualità che siamo fieri di avere con noi e la stessa opposizione ne beneficerà in positivo. Con la loro adesione, si concretizza formalmente la possibilità di costituire formalmente la compagine in seno all’amministrazione comunale”.

Per quanto riguarda i congressi provinciali, Cannizzaro afferma: “Saranno unitari, anche a Catanzaro, con un coordinatore dinamico, bravo e che sarà lungimirante a stimolare tutti coloro i quali in passato hanno contribuito alla vita del partito”.

Diverse le interlocuzioni che Cannizzaro afferma di star portando avanti: “Tutto è funzionale alla nascita del nostro gruppo in consiglio comunale, gruppo che fino ad oggi è stato guidato efficacemente da Marco Polimeni e Alessandra Lobello”.

“Creiamo un’alternativa futura a Catanzaro – conclude Cannizzaro – che speriamo possa riavere voce e ridarla ai cittadini, in modo che la città possa meritare un sindaco che ci faccia sentire orgogliosi del nostro territorio senza guardare fuori a come si amministra, e portando realmente avanti un cambiamento per il futuro della nostra Regione”.

“7 anni fa sono stato eletto in Forza italia in consiglio comunale e poi dopo una lunga pausa di riflessione e dopo una serie di problematiche, delusioni e difficoltà, quando Marco Polimeni si è detto intenzionato a ricreare il partito in città non ci ho pensato due volte.” Ha affermato Luigi Levato che ha concluso il suo intervento dicendo: “Non posso che dirmi orgoglioso di essere tornato a far parte del mio partito”. “All’epoca a Marco dissi, sposo questo progetto affinchè sia l’inizio di una lunga serie, e questa è stata la base di partenza. Un inizio di quello che andremo a costruire”

“E’ con ottimismo rivolto al futuro e con grande entusiasmo che ricomincia ufficialmente la mia partecipazione alla politica locale” afferma Sergio Costanzo, ex fondatore del movimento autonomo “Fare per Catanzaro”. “Ho sposato con grande energia la voglia di Marco di ricostruire questo partito e io cercherò di mettere a disposizione tutta la mia esperienza.”

Con l’imminenza del Congresso provinciale, e le nuove adesioni che sono state annunciate oggi a Catanzaro, il gruppo consiliare di Forza Italia offre ufficialmente e formalmente una nuova alternativa politica al Capoluogo e ai suoi cittadini.