Morra: “Un referendum contro l’introduzione dei sottosegretari in Calabria”

L’ex senatore del M5s Nicola Morra annuncia di aver depositato la richiesta di avvio del referendum sulla legge regionale che, modificando lo statuto della Regione Calabria, introduce anche due sottosegretari. “Quando si interviene sulle regole fondamentali di una Regione – dichiara Morra – la parola deve tornare ai cittadini. È questo il senso dell’articolo 123 della Costituzione: garantire la democrazia diretta sulle scelte più delicate”.

“Colpisce che possibili profili di incostituzionalità non siano stati rilevati neppure nel corso del dibattito in Consiglio regionale, nemmeno dalle opposizioni. Una distrazione grave, che rende ancora più necessario il ricorso al referendum”, spiega Morra. “Non è una battaglia ideologica, ma una questione di metodo. Le regole si condividono, non si impongono. E quando emergono dubbi sulla legittimità è doveroso restituire la parola ai cittadini. Il referendum è uno strumento di garanzia. Rafforza la fiducia nelle istituzioni e restituisce centralità ai calabresi. La democrazia, quando è diretta, è più forte”, conclude.