“La libertà significa responsabilità: ecco perché molti la temono” - George Bernard Shaw
HomeCalabriaFine delle vecchie borse merci, Coldiretti Calabria: "Nasce la CUN (Commissione Unica...
Calabria

Fine delle vecchie borse merci, Coldiretti Calabria: “Nasce la CUN (Commissione Unica Nazionale) del grano duro, che dà nuova forza al grano della Calabria. Prezzi trasparenti e valorizzazione del grano di qualità”

La superfice investita e le aziende agricole produttrici di grano duro in Calabria in questi anni sono costantemente diminuite. Negli ultimi anni quasi il 10%. I cereali hanno un’alta incidenza dei costi variabili che consumano oltre il 60% dei ricavi totali determinando così per il grano duro il reddito netto più basso degli indirizzi colturali. Un patrimonio, che appartiene alla nostra identità, che quindi rischia di essere compromesso. Infatti, i prezzi riconosciuti agli agricoltori non coprono i costi di produzione, mentre le importazioni a basso costo – spesso ottenute con pratiche agronomiche vietate in Italia – alterano il mercato e mettono in difficoltà chi produce qualità nel rispetto delle regole.
La produzione in Calabria
Oggi la Calabria conta circa 17mila ettari a grano duro con poco più di 3500 aziende. Difendere il grano duro calabrese – afferma Coldiretti – significa difendere reddito, lavoro, territorio e garantire che le nostre aree interne non vengano abbandonate. In questi anni difficili per il frumento duro, la Calabria ha dimostrato di saper innovare: filiere corte, produzioni biologiche, giovani imprese che riportano valore nei territori.  “Per troppo tempo gli agricoltori italiani hanno subìto prezzi decisi da borse merci locali e squilibri nelle trattative – afferma il presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto. – La nascita della Commissione Unica Nazionale del grano duro è un significativo modello di filiera più moderno, trasparente e sostenibile, un primo traguardo frutto del lavoro, della mobilitazione nazionale e della determinazione dei nostri soci, che in oltre ventimila hanno manifestato in tutta Italia per tutelare il loro reddito e la salute dei cittadini consumatori. Certamente c’è bisogno anche di sostegno alle filiere locali e ai progetti di trasformazione in Calabria”.

Il compito della CUN
La CUN, composto da dieci rappresentanti dei trasformatori e dieci degli agricoltori, individuerà il prezzo indicativo del grano duro nazionale e le relative tendenze di mercato, interrompendo le vecchie quotazioni di Foggia e Bologna, con l’ulteriore elemento di grande rilievo che è rappresentato dalla nuova struttura del listino nazionale differenziato per qualità in base alle proteine. Un’evoluzione significativa, che consente di leggere in maniera più puntuale e realistica il mercato del grano duro, valorizzando le diverse caratteristiche qualitative delle produzioni. Fino ad oggi, infatti, questa distinzione non trovava un adeguato riscontro nei meccanismi ufficiali di quotazione: mancava una valutazione strutturata e condivisa del contenuto proteico, elemento invece determinante per l’industria di trasformazione. I prezzi indicativi della prima quotazione fanno segnare già rialzi nei listini. Il prezzo della Cun, prosegue Coldiretti, deve essere ora il pilastro per i contratti di filiera, a cui agganciare i contributi pubblici, sostenendo così una più equa ripartizione del valore.,
Il Governo, attraverso il ministro delle Politiche Agricole, ha confermato l’impegno a destinare 40 milioni di euro agli aiuti de minimis per le filiere del grano duro, riconoscendo l’importanza strategica del settore e la legittima richiesta di sostegno degli agricoltori italiani. Adesso la sfida è organizzativa – ribadisce Coldiretti Calabria – soprattutto attraverso i contratti di filiera. Si dovrà accompagnare i cerealicoltori a produrre qualità, conoscere e ottimizzare i costi di produzione, garantendo trasparenza e strumenti concreti per tutelare il loro reddito. Coldiretti sarà in prima linea per guidare questo percorso, insieme a CAI – Consorzi agrari d’Italia, Filiera Italia e FdAI – Firmato dagli agricoltori italiani, perché la filiera del grano duro sia finalmente equa, moderna e competitiva.

Articolo PrecedenteBaldino (M5S): “Sanità, trasporti, infrastrutture e maltempo. In Calabria nave affonda ma Occhiuto pensa a distribuire poltrone e incarichi”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

IAM Reggio Calabria, controlli in edilizia ed esercizi pubblici: scoperti lavoratori in nero e carenza in materia di sicurezza

“Malinconico” al Cilea di Reggio Calabria

Morra: “Un referendum contro l’introduzione dei sottosegretari in Calabria”

Palmi, il “tempo sospeso” del diritto: il Precetto Pasquale come spazio di umanità e giustizia

Baldino (M5S): “La nave affonda e Occhiuto aggiunge poltrone: fallita la gestione della Regione”

La giovane pugile Gaia Gualtieri ricevuta in Comune dopo il successo al trofeo “Mura”

La CISL Cosenza e la FNP CISL ricordano Nuccia Paolino, Coordinatrice della Federazione Pensionati per il Tirreno cosentino

Quattro titoli regionali e vittoria del medagliere: il vivaio del Club Scherma Cosenza brilla al Campionato Regionale GPG 2026

Simona Molinari in concerto con “La Donna è Mobile” per la chiusura della stagione del Teatro Politeama a Catanzaro

Navigabilità dei laghi: approvata la modifica alla legge regionale. Nuove prospettive di sviluppo per il Lago Cecita e l’Altopiano della Sila

Statale 106, a Corigliano-Rossano accolta la proposta delle rotatorie nella Zona Industiale

Alecci (Pd): “Istituzione sottosegretari pagina triste”

Caulonia (RC): supporto concreto ai ragazzi e alle loro famiglie

Reggina: se tacete, forse andiamo in Serie C

Arte in scena: il Rinascimento diventa un talent a Reggio Calabria

Criteria 2026, è bronzo per Daniel Lico della Kairos Nuoto Lamezia

Sparano 22 colpi in aria davanti a scuola, fermati quattro giovani con pistole a salve

C5 Femminile – Michele Priolo Gallinese Woman ai play-off per la Serie A

Lamezia Terme: Via Crucis per i bambini vittime di pedofilia

Il 12 aprile a Villa San Giuseppe la prima Sagra dell’Arancia

La Sideco Basketball Lamezia espugna il PalaGeri della Redel Viola Reggio Calabria, 53-58

Concessi arresti domiciliari ai due gioiesi fermati con due chili di cocaina

Appalti pilotati a Crotone: i nomi dei 20 indagati

Il Soroptimist e la Questura di Catanzaro consegnano gli attestati alle studentesse che hanno frequentato il corso di difesa personale

Dal 2 aprile cambiano gli orari della ZTL sul lungomare di Crotone

Falcomatà (PD): “Dalla destra “Una poltrona per altri due”. I Sottosegretari figure assistenziali, siamo alla 104 della politica. Si taglia sui fondi europei per...

Provincia di Crotone, dall’amministrazione di Petilia Policastro gli auguri ai neo eletti

Smile Cosenza Pallanuoto torna in vasca: mercoledì 1 aprile sfida alla Sis Roma

Corruzione a Crotone: indagato anche ex vicepresidente della Provincia, Fabio Manica

Modalità multischermo e gioco simultaneo su più slot – il parere degli esperti di Amunra

Pensa Tu. Il Festival della Scienza e delle Curiosità dal 15 al 17 aprile all’Unical

La funzione Random Wild nelle slot machine – L’esperienza Lolajack

Corruzione negli appalti pubblici a Crotone: 20 indagati. Perquisizioni anche negli uffici della Provincia e del Comune

Quasi 400 chili di cocaina sequestrati nel porto di Gioia Tauro

Siderno: Alessandro Archinà nuovo assessore della Giunta Fragomeni

Modifica dello statuto regionale: avviato iter per referendum in Calabria

Tropea scende in piazza per difendere la sanità pubblica: manifestazione il 28 aprile

Dimissioni Bernardi, Stasi: “La sanità calabrese è diventata un terreno di potere”

Dissesto idrogeologico, la Regione Calabria investe 186 milioni di euro. Occhiuto: “Ma servono autorizzazioni più rapide”

Rientri di Pasqua, la denuncia di Federconsumatori: raggiungere la Calabria è sempre più caro

“Il Planetario di Cosenza: un’eccellenza abbandonata che la città non può permettersi di perdere”

Lamezia Terme, Sirianni sul bilancio: “Metodo e ritardi inaccettabili”

Coppa Calabria Sensation Profumerie, serie D maschile: trionfo della Don Russo Elio Group Cetraro

Parole che salvano: il teatro di Lucilla Giagnoni conquista Lamezia

Commercio ed economia, Battaglia: “Dal libro bianco di Confcommercio utili spunti per le strategie di rilancio”

Cosenza, debutta al Rendano ‘Fortunata di Dio’, l’opera sulla mistica Natuzza Evolo

Enoturismo Festival, oltre 500 presenze a Rende: territori, imprese e giovani al centro di una nuova visione di sviluppo

Crotone, Pietropaolo (FdI): “Fratelli d’Italia raddoppia la sua presenza in Consiglio provinciale. Un successo di squadra”

Scomparsa Minuto, Battaglia e Nucera: “Studioso raffinato e instancabile interprete della nostra storia”

Consiglio regionale, approvata all’unanimità la legge sul diritto allo studio universitario: “Borse garantite e programmazione certa”

Trasporti, i sindaci dell’hinterland cosentino alla Regione: “Più bus per aiutare famiglie e lavoratori”

Sanità, Greco (Casa Rifomrista): “Le dimissioni di Bernardi sollevano troppi dubbi’”

Consiglio regionale: ok ai bilanci di previsione dell’Ente per i Parchi marini regionali e Arpcal

Rione Ponte Nuovo Cassano, Noi Di Centro chiede interventi urgenti all’Amministrazione Iacobini

Endometriosi, PRC Calabria alla Regione: “Servono più investimenti e servizi”

Sila-Mare, la Cisl chiede chiarezza su tempi e investimenti

L’Orchestra Sinfonica Brutia scelta per registrare la colonna sonora di un film sulla figura di Karol Wojtyła

Impianto di Modena Ciccarello, Iatì critica la gestione del Comune di Reggio Calabria: “Occasione mancata”

Dimissioni sindaco Camini, la solidarietà della Eurocoop Jungi Mundu ad Alfarano: “Le istituzioni competenti affrontino problema randagismo”

Al via i lavori Consiglio regionale, bilanci Ente parchi marini e Arpacal in odg

Pizzo Calabro, “devastata l’araucaria monumentale”: Italia Nostra denuncia “lo scempio”

Taurianova (RC), torna il Villaggio Sud Agrifest: tre giorni tra agricoltura e innovazione

Gizzeria, la solidarietà si fa “dolce”: torna il coniglietto Avis nelle scuole dell’infanzia

Comitato PA: “Nemmeno un infarto smuove le vostre coscienze? Appello a Cirillo e Occhiuto”

Progetti di videosorveglianza urbana: incontro istituzionale alla Prefettura di Catanzaro

Scuola-famiglia: l’educazione prende forma tra gioco, logica e tradizione. Al Magnolia di Corigliano-Rossano la festa del papà diventa esperienza pedagogica condivisa

Incarnato (Avanti Psi): “Possibile che FI maturi l’idea di staccarsi dalla destra”

Giornata dell’autismo, una mostra nel Municipio di Taurianova con le opere di artisti speciali

Occhiuto su SkyTg24: “Riflessione su futuro Forza Italia iniziata già prima del referendum”

Villa San Giovanni, consiglieri comunali FI: “Consiglio lampo, confronto azzerrato: così si svuota la democrazia”

Viabilità Cosenza, Di Natale: “Proposta l’istituzione di un Osservatorio provinciale”

Auto distrutta da un incendio a Vibo Marina: indagini in corso

Vittoria Domotek al PalaCalafiore, Battaglia: “Questi ragazzi meritano grandi riconoscimenti, dentro e fuori dal campo”

Montuoro: “Alle provinciali di Crotone FdI cresce in voti e rappresentanza”

Quarta edizione del Festival della Canzone Popolare, sold out al “Troisi” di Morano

Inaugurato il nuovo reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto all’ospedale di Cosenza

Domenica delle Palme, l’appello di Festicini: “La pace passa anche dalla libertà di pregare”

Dal caso di Mariano nasce “Domus-B”, un modulo abitativo per minori con obesità grave: lanciata raccolta fondi per realizzarlo

AMA Calabria, Massimiliano Gallo e il suo “Malinconico” in scena a Lamezia Terme

Nicodemo Podella confermato alla presidenza di Cia-Agricoltori Italiani Calabria

Domani conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di “Cosenza città in salute”

Noleggio Auto facile e divertente: tante scelte e quante promozioni con Lumos

Poste Italiane: da mercoledì in pagamento le pensioni di aprile

Assuefatti

Martino (Democraticamente Uniti per la Calabria): “Sostenere l’azione della Giunta Regionale”

In Prefettura a Vibo Valentia riunione per l’adozione di misure di contenimento all’inquinamento idrico

Sanità a Corigliano Rossano, FdI incalza: “Applicare subito il piano Scura”

Nasce a Locri il Festival Nazionale del Podcast Scolastico

Crotone: gemellaggio con Andravida Kyllini

“Notte Nazionale del Liceo Classico” al “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni

Processionaria del pino e della quercia a Vibo Valentia: emanata l’ordinanza sindacale. Ecco tutte le direttive

Mostra Mediterranee. Architettura e Design per Gianni Versace – 1 aprile ore 12:00

Emiliano Imbalzano: “Cannizzaro la scelta migliore per il rilancio di Reggio Calabria. Ufficializzo la mia candidatura al Consiglio Comunale”

Atlante delle Sirene: il progetto di Hermit Crab sulla consapevolezza espressiva del corpo-voce e la gestione delle emozioni

Trasporti, Barbuto (M5S): “Il collegamento ferroviario per l’aeroporto di Crotone sia priorità assoluta nel nuovo Piano Regionale”

Cia Calabria conferma Podella presidente e rilancia le priorità per agricoltura e territorio

Il magistrato pop e il magistrato di Schrödinger

Reggio, Enzo Petrolino presenta il libro “Il diaconato nel pensiero di Papa Francesco”

Princi: “Risultato storico per l’Europa, al via il primo Forum interparlamentare”

Terremoto nel Reggino: scossa di magnitudo 3.1 a San Roberto

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook