Appalti pilotati, il Comune di Crotone: “Non coinvolti da ipotesi di reato”

“Con riferimento alle recenti notizie diffuse in ordine all’emissione di un provvedimento cautelare afferente un’attivita’ di indagine interessante ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione che coinvolge amministratori, imprenditori e professionisti della provincia di Crotone, fra cui il consigliere comunale Fabio Manica, al fine di non ingenerare confusione in ordine alla dilatazione dell’oggetto della stessa, preme precisare che il Comune di Crotone non risulta interessato da alcun profilo oggetto delle ipotesi accusatorie formulate e che nessun altro amministratore ne’ dipendente appartenente al relativo apparato burocratico risulta interessato da attivita’ di indagine. L’Amministrazione esprime, al contempo, piena fiducia nell’operato degli organi inquirenti. Tuttavia, proprio alla luce delle considerazioni sopra esposte e in vista delle prossime elezioni amministrative, si pone l’esigenza di una seria e approfondita riflessione sulle modalita’ e sulle condizioni con cui presentarsi al giudizio degli elettori, nel rispetto dei principi di responsabilita’, trasparenza e credibilita’ istituzionale”. Lo si legge in una nota del Comune di Crotone, firmata dal sindaco Vincenzo Voce.