IAM Reggio Calabria, controlli in edilizia ed esercizi pubblici: scoperti lavoratori in nero e carenza in materia di sicurezza

Nella settimana dal 23 al 29 marzo, gli ispettori del lavoro dello IAM di Reggio Calabria hanno effettuato una serie di controlli nei settori edilizia e pubblici esercizi, sia nel capoluogo che in diversi centri della Piana di Gioia Tauro e della Locride.

In edilizia sono stati controllati 2 cantieri.

Nel primo, operante nella Locride, è stato accertato e sanzionato il mancato rafforzamento e puntellamento dei solai durante la demolizione.

Nel secondo, nella Piana di Gioia Tauro, è stata riscontrata e sanzionata la mancata protezione dei vani prospicienti il vuoto.

Nel contesto delle attività di vigilanza in materia di pubblici esercizi, sono stati ispezionati un bar e un ristorante.

Il primo, operante nella Piana di Gioia Tauro, è stato sospeso per lavoro nero: nell’attività, infatti, sono stati trovati 2 lavoratori irregolari su 6. Per poter riaprire il bar, il titolare dovrà pagare la somma aggiuntiva di 2.500 euro e la maxisanzione di 7.800 euro, e dovrà regolarizzare i lavoratori.

Anche il secondo esercizio, operante a Reggio Calabria, è stato sospeso per lavoro nero, poiché occupava 2 lavoratori irregolari su 3. Pure in questo caso, per ottenere la revoca del provvedimento dovranno essere versate la somma aggiuntiva di 2.500 euro e la maxisanzione di 7.800 euro, e si dovrà procedere alla regolarizzazione dei lavoratori.