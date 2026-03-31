La CISL Cosenza e la FNP CISL ricordano Nuccia Paolino, Coordinatrice della Federazione Pensionati per il Tirreno cosentino

La Federazione Nazionale Pensionati CISL Cosenza insieme a tutta la CISL piange la perdita di Maria Elena Paolino, conosciuta come Nuccia, Coordinatrice della FNP per il Tirreno cosentino.

«Nuccia è stata – scrivono in una nota il Segretario Generale della CISL Cosenza Michele Sapia e il Segretario Generale della FNP CISL Cosenza Raffaele Zunino – un’apprezzata e combattiva dirigente sindacale, sia nella sua attività lavorativa di Assistente sociale, sia tra i Pensionati. Con il suo impegno tenace e instancabile, con la sua visione dei problemi del territorio, ha testimoniato sin dagli anni della formazione nella Scuola Superiore di Servizio Sociale dell’Isas di Cosenza il valore e la dignità del lavoro, delle donne, della condizione degli anziani. Nuccia era davvero una forza della natura. È stata un punto di riferimento importante, soprattutto sul Tirreno, oltre che per i problemi delle persone anziane e non autosufficienti, per tutte le iniziative di mobilitazione della CISL, come in occasione della raccolta delle firme per la legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell’art. 46 della Costituzione, poi approvata dal Parlamento. La ricorderemo sempre – concludono Sapia e Zunino – con affetto e gratitudine, come un esempio da seguire».