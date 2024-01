Una nuova sede per il Centro per l’impiego di Catanzaro: via libera della Giunta all’acquisto dell’immobile in piazza Le Pera

Un passo in avanti importante verso la nascita della nuova sede del Centro per l’impiego nel cuore della città. La Giunta presieduta dal sindaco Nicola Fiorita ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento funzionale della porzione di immobile sito in Piazza Le Pera che, nel recente passato, aveva ospitato temporaneamente i locali della Questura e che, dopo essere stati liberati, ora potranno essere adibiti alle funzioni determinate dall’Amministrazione comunale. Un investimento complessivo – nell’ambito del finanziamento della Regione Calabria previsto dal “Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro” – del valore di un milione e mezzo per l’acquisto dell’immobile ed ulteriori 700mila euro circa per i lavori di manutenzione.

“Si tratta di uno step fondamentale che permetterà di dare concretezza al disegno voluto dall’Amministrazione Fiorita, fin dal suo insediamento, grazie ad una positiva sinergia con la Regione Calabria, titolare del finanziamento, e la Provincia, che detiene la proprietà dell’immobile di prossima acquisizione da parte del Comune”. Così commenta il consigliere comunale Tommaso Serraino che ringrazia per il positivo lavoro svolto gli assessori al Patrimonio e ai Lavori pubblici, Antonio Borelli e Raffaele Scalise, e i rispettivi settori. “Dopo gli interventi necessari per adeguare i locali alle rinnovate esigenze dei Centri per l’impiego, l’antico palazzo di Piazza Le Pera tornerà a nuova vita e il cuore del centro storico sarà ripopolato da tanti dipendenti e operatori già assunti o di prossimo reclutamento nei CPI. Una procedura complessa, per cui si è piantato un ulteriore paletto a dimostrazione che quando i buoni propositi sono sostenuti da volontà politica e impegno amministrativo è possibile raggiungere risultati importanti per la comunità”.