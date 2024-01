Catanzaro, i consiglieri della Lega all’attacco: “Riqualificazione dell’Aula di Palazzo De Nobili, finanziamenti persi e lavori in alto mare”

“Che l’amministrazione Fiorita, al netto della propaganda, sia ferma con tutte e quattro le frecce è cosa nota e risaputa a tutti quei cittadini che ogni giorno sono costretti a convivere con disservizi, degrado urbano, mancanza di acqua, strade inservibili…

Oramai a Palazzo De Nobili incompetenza ed approssimazione amministrativa sembrano avere preso il sopravvento. Un settore su tutti marca il tradimento del cambiamento promesso dal sindaco Fiorita .

Ci riferiamo ai lavori pubblici, vera punta di diamante del fallimento della giunta Fiorita.

Nei prossimi giorni documenteremo dettagliatamente casi clamorosi di finanziamenti persi per inettitudine amministrativa, oggi, invece, restiamo a casa. Parliamo infatti dei lavori di riqualificazione dell’aula consiliare di Palazzo de Nobili meglio conosciuta come “Aula Rossa”.

I lavori iniziati durante i primi mesi del 2023 si dovevano concludere, come documentato dalle foto in allegato, il 31 dicembre 2023.

Missione compiuta? Assolutamente no, basta farsi un giro per rendersi conto che i lavori sono in alto mare e non si sa quando finiranno.

Oltre il danno, ovviamente, anche la beffa visto che il Comune per ogni seduta di consiglio comunale utilizza risorse per approntare la sala per il civico consesso in un altro luogo.

Ed allora, caro Fiorita, la domanda è d’obbligo: se non riesci a gestire e controllare i lavori all’interno di Palazzo de Nobili come fai a gestire quelli all’esterno appaltati per milioni di euro?”.

Così,in una nota, i consiglieri comunali di Catanzaro della Lega Eugenio Riccio, Lea Concolino, Gianni Costa, Manuel Laudadio.