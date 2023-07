Gli auguri dell’assessore Borelli al neopresidente Giovani Imprenditori Confindustria Catanzaro: “Amministrazione è al suo fianco”

L’assessore alle attività economiche Antonio Borelli ha rivolto le proprie congratulazioni a Luca Noto eletto nuovo presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Catanzaro.

“Esprimo i più sinceri auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico che Luca Noto si accinge ad intraprendere. Forte delle competenze acquisite all’interno di uno dei gruppi più importanti del nostro territorio, e non solo, sono sicuro che potrà trasmettere il bagaglio di conoscenze acquisite all’interno dell’organismo di rappresentanza degli industriali, puntando su alcuni obiettivi chiave dichiarati nel suo programma. Ritengo, infatti, sia decisivo l’impegno in termini di formazione e di orientamento che deve coinvolgere le nuove generazioni, fin dai banchi di scuola, al fine di valorizzare la cultura d’impresa e sostenere l’apertura di nuove attività da parte dei giovani. In tal senso, poter disporre di competenze trasversali, sempre più orientate alla transizione digitale, diventa fondamentale per assecondare le esigenze di un mercato in continua evoluzione. Altrettanto rilevante è alzare il livello di consapevolezza sulla formazione finanziaria, indispensabile per immettere nel nostro tessuto locale nuovi capitali e, quindi, nuovi investimenti. L’amministrazione comunale, in questo percorso, non può che essere al fianco di Confindustria e dei suoi giovani imprenditori per condividere una mission, che si connota di significati sociali, e che guarda alla crescita e allo sviluppo del territorio attraverso la chiave di una rinnovata attrattività da cercare nel contributo delle nuove leve”.