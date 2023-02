Secondo appuntamento per “Honoris Causa”, la rassegna della Biblioteca Comunale di Lamezia Terme del Sistema Bibliotecario Lametino pensata per offrire uno spazio agli studiosi provenienti dal territorio che giungono al termine di un percorso di alta formazione. Domani 13 febbraio, alle ore 16.00 avrà luogo la discussione sulla tesi di laurea in Scienze Politiche della dr. Nicole Mendicino sul tema: “Totalitarismi tra realtà e fantasia: uno sguardo attraverso la letteratura”. Condurrà l’incontro il professor Filippo Corigliano, docente di Filosofia Politica nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Unical, ufficialmente coinvolta nell’ambito della terza missione dell’Università: curare la diffusione dei risultati della ricerca nella società. Il lavoro di Nicole Mendicino propone un confronto tra i totalitarismi nella storia e il modo in cui sono stati narrati dalla letteratura, da Hannah Arendt a George Orwell, da Franz Kafka a Ray Bradbury fino al “Saggio sulla lucidità” di Josè Saramago.

La rassegna si avvale della collaborazione con il graphic designer Lametino Andrea Torcasio ed è aperta alle proposte di quanti vorranno mettere in comune il frutto della propria ricerca. Per informazioni e suggerimenti, si può scrivere all’indirizzo biblioteca@comune.lamezia-terme.cz.it.