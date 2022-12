Catanzaro, la vicesindaco Iemma lancia la proposta di un Forum per lo sviluppo della filiera del mare

L’istituzione di un Forum permanente sul mare all’interno del quale operatori e associazioni interessati potranno proporre azioni, iniziative, progetti, affiancando il Comune nella costruzione di un programma di sviluppo di Catanzaro attorno all’asse prioritario della risorsa mare. E’ l’idea che il vicesindaco Giusi Iemma ha lanciato in merito alle strategie di valorizzazione e salvaguardia del litorale catanzarese, messe in campo dall’amministrazione Fiorita.

“E’ fondamentale che tutta la comunità prenda seriamente coscienza dell’enorme potenziale che Catanzaro può esprimere intorno alla filiera del mare. Se da una parte è necessario non azzardare interventi irreversibili che potrebbero alterare in modo permanente il valore di questa ricchezza naturale, d’altra parte bisogna lavorare tutti insieme per capitalizzare tale risorsa ed incrementare il tessuto socio-economico della città”, commenta il vicesindaco.

“L’amministrazione ha abbracciato una visione ad ampio raggio – continua Iemma – che mette al centro il completamento del Porto, obiettivo per cui, dopo il via libera del Ministero sulla valutazione di impatto ambientale, si è registrata una decisa impennata. Vogliamo una città che abbia un nuovo waterfront di grande attrattività economico e turistica, con l’area delle dune di notevole pregio naturalistico ed una costa che sia collegata funzionalmente con il suo entroterra, con i parchi fluviali e i boschi di Siano. In tal senso, anche la candidatura, depositata ufficialmente, per essere insigniti di città Bandiera Blu è un altro impegno assunto e portato avanti per far conoscere e valorizzare la nostra risorsa marina e certificare a tutti i potenziali visitatori di Catanzaro che le nostre bellezze naturali sono vere, concrete, godibili da tutti e costituiscono la cornice attorno a cui i nostri operatori economici possono fornire un’ampia gamma di servizi”.