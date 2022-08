Grande successo a Girifalco (CZ) per la prima edizione della “Fiera del Commercio e dell’Artigianato dell’Istmo Calabrese”

In un mondo digitale dove la richiesta e l’offerta di mercato corrono veloci online e dove i canali di comunicazione sono sempre più potenziati, – si legge in una nota diramata dal Comune di Girifalco – le fiere mantengono sempre una certa valenza perché, oltre a far conoscere un dato prodotto o un manufatto, un servizio o un’attività, garantiscono un confronto fisico tra il commerciante e l’acquirente che, oltretutto, può toccare con mano il prodotto che più gli aggrada.