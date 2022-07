Lamezia Terme: stasera la presentazione del libro di Luisa Vaccaro, “Annibale Barca: Oltre le vesti di Generale”

Sarà presentato questa sera, giovedì 28 luglio nella cornice storica del “vaglio”, atrio Verdi di Sambiase- Lamezia Terme, alle ore 21, “Annibale Barca: Oltre le vesti di Generale” di Luisa Vaccaro edito Grafichéditore.

Un lavoro, inserito nella collana Calliope a cura di Italo Leone, dedicato alla figura di Annibale Barca, nel tentativo di attribuire al cartaginese, un carattere umano e di delinearne un nuovo profilo.

Il tentativo dell’autrice è stato quello di cogliere tratti di una umanità «fin troppo sottaciuta» e fornire una più giusta interpretazione a tutti i cosiddetti vizi (crudeltà, brutalità, avidità, sete di sangue) del «poeunus» per eccellenza, attraverso un percorso che mira a privilegiare i metodi propri dell’indagine scientifica.

Nel libro, Luisa Vaccaro ha con un po’ di fantasia e di finzione letteraria, immaginato di compiere un viaggio nel tempo e verso un luogo imprecisato, in cui poter incontrare direttamente Annibale, per come emerge dagli studi finora effettuati, per porre proprio a lui, alcune domande chiave. Al lettore l’intervista giornalistica, viene donata come metodo di interpretazione di ciò che emerge dai fatti, e dalle parole di Annibale, inquadrando le questioni e costruendo una propria opinione sulla sua interiorità.

Dialogheranno con l’autrice, Tommaso Cozzitorto che ne stimolerà curiosità, Tiziana De Mattero e Giancarlo Davoli che presenteranno l’intervista posta al generale Cartaginese, con la melodia del maestro Luca Francesco Laganà.

Una serata fra amici che accenderà i riflettori sulla necessità, nella vita di tutti i giorni, di porsi all’altro con la propensione al conoscere, senza lasciarsi influenzare dalle uniche verità imposte se pur, nel caso di Annibale, dalla sacralità della storia che però, è scritta di vincitori.

È dovere dell’uomo andare oltre le maschere che ognuno di noi, nella sua quotidianità indossa, e lasciare che l’esistenza altrui si mostri “oltre le vesti”.

A porre la sua mano nella prefazione, è stato lo storico Lucio Leone che ne ha tracciato una brillante linea di interpretazione, riportando l’attenzione però ai dati della storia, da cui parte tutto il lavoro.

Una serata che, con la suggestività del vaglio, reso fruibile grazie alla piena partecipazione e disponibilità delle famiglie che ivi risiedono, farà rivivere lo storico generale in mezzo alla moderna umanità.