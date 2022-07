Squillace (Cz), Fausto Durante presenta il libro “Lavorare meno, vivere meglio”

Si può lavorare meno e vivere meglio? E’ la domanda che si pone Fausto Durante, coordinatore della consulta industriale della Cgil, con il libro “Lavorare meno, vivere meglio. Appunti sulla riduzione dell’orario di lavoro per una società migliore e una diversa economia” che sarà presentato venerdì 29 luglio alle ore 18:30 al Castello Normanno di Squillace. Durante la discussione con l’autore saranno trattati temi come la settimana corta, la riduzione di lavoro ma a parità salariale, conciliazione di lavoro e vita familiare; argomenti che, anche a causa della pandemia da Covid-19, sono tornati alla ribalta. L’orario di lavoro mette in gioco dinamiche profonde che riguardano l’esistenza stessa delle persone. Un aspetto che richiede quindi un nuovo patto sociale sul lavoro. Lavorare meno vivere meglio, non è solo uno slogan, ma un obiettivo che il sindacato tutto, a partire dalla Cgil, pone come rivendicazione centrale per il futuro del mercato del lavoro.

La Cgil, che si appresta ad avviare i lavori congressuali, nel documento “Il lavoro crea il futuro”, pone l’attenzione sulla riduzione e la ridistribuzione degli orari di lavoro finalizzate all’occupazione e ai tempi di vita e di lavoro, puntando ad incentivare una coerente e conseguente contrattazione aziendale.

La Slc Cgil, dal canto suo, si è resa protagonista praticamente di importanti accordi aziendali in linea con la rivendicazione della riduzione oraria a parità di salario, come quello sottoscritto in Fastweb grazie al quale le lavoratrici ed i lavoratori lavorano strutturalmente 36 ore settimanali.

Un principio richiamato nell’ultimo rinnovo del ccnl delle Telecomunicazioni, in cui viene esplicitata la volontà di incentivare, nella contrattazione aziendale, la rimodulazione e riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.

Si confronteranno con l’autore Fausto Durante, in qualità di rappresentante delle istituzioni il consigliere regionale e vicepresidente della commissione Attività Produttive, Raffaele Mammoliti e in qualità di rappresentante del mondo sindacale il Segretario Generale della Slc Cgil Calabria, Daniele Carchidi.