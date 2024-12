Presentato alla Camera il nuovo libro di Vincenzo Linarello

E’ stato presentato ieri (mercoledì 11 dicembre, ndr), presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma, il Manuale dell’Etica Efficace, scritto da Vincenzo Linarello, Presidente di GOEL – Gruppo Cooperativo.

L’evento, organizzato dall’Intergruppo Parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori” ha visto la partecipazione, oltre che dello stesso autore, di Marco Ascione, autore di “Siamo Meridionali” e di Pino Aprile, giornalista e scrittore.

Il libro di Linarello (con prefazione di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso), si rivolge agli imprenditori, ai politici, agli insegnanti, ai giornalisti, agli amministratori e ai funzionari pubblici, a chi è impegnato in cause sociali o ambientali e, in generale, a tutti coloro che non vogliono stare a guardare e intendono contribuire ai cambiamenti in atto.

Nella prima parte viene illustrata cosa sia l’etica efficace e quali siano, invece, i limiti di un pensiero diffuso e maggioritario dell’etica. Nella seconda parte si riflette su come l’etica efficace possa aprire prospettive dirompenti in diversi ambiti ove essa ha un ruolo fondamentale: i processi di cambiamento sociale, la politica, l’economia, il mercato e l’impresa, la democrazia e lo stato.