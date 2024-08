Giunta regionale approva programma festeggiamenti della Varia di Palmi

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, e dell’assessore al Turismo Giovanni Calabrese, ha approvato il programma di quest’anno per i festeggiamenti della Varia di Palmi proposto dal comitato scientifico che si è insediato nello scorso mese di luglio. La decisione, è scritto in una nota, “nel rispetto dell’articolo 2 della legge numero 32/2023 che riconosce la festa della Varia di Palmi quale patrimonio culturale immateriale e grande evento regionale da sostenere, promuovere, valorizzare e salvaguardare”.

Sempre su input del presidente Occhiuto è stato, poi, deliberato il rendiconto per l’esercizio 2023 e il bilancio di previsione 2024-2026 dell’Ente per i Parchi marini regionali da trasmettere al Consiglio regionale per gli atti di competenza. Su proposta dell’assessore alle Politiche sociali Caterina Capponi, la Giunta ha, inoltre, stabilito di dare indicazioni per l’utilizzo da parte delle Aziende sanitarie provinciali di quota parte dell’annualità 2019 del fondo nazionale per la non autosufficienza per la copertura delle graduatorie, relative all’anno 2024 dei beneficiari, realizzate sull’annualità 2018 del fondo e non finanziabili per insufficienza del fondo stesso.

Infine, su indicazione dell’assessore Giovanni Calabrese, il dottor Pietro Manna – già dirigente della Regione Calabria – è stato nominato direttore dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (Arpal).