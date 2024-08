Dodicesima edizione de La Guarimba International Film Festival: “Vince la bellezza”

La seconda giornata de La Guarimba International Film Festival si è aperta con le Conferenze per l’industria al Lido Azzurro di Amantea (CS), una serie di talk che hanno affrontato temi rilevanti per l’industria del cortometraggio dedicata agli ospiti del festival internazionale.

Nella prima conferenza, i relatori Marta Miquel Irarte e Daniele hanno presentato “The Art And Impact Of Film Subtitling: A Professional Insight“, analizzando il difficile processo della traduzione e della sottotitolazione dei film e sottolineando l’impatto sociale e il significato della creazione di sottotitoli bilingue per La Guarimba, in quanto potente strumento per coinvolgere un pubblico eterogeneo e promuovere un senso di comunità.

Successivamente, la relatrice Dayana Chaparro Garcia (avvocata, attivista e musicista) ha affrontato i diversi aspetti dell’“Accordo Italia-Albania: Profili Di Illegittimità E Criticità“, illustrando il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo Italia-Albania e scandagliando i profili di illegittimità e delle criticità che presenta tale intesa.

La mattinata di conferenze si è conclusa con “The Calabrian Film Festivals“, l’incontro con i rappresentanti dei festival cinematografici calabresi che hanno avuto modo di presentarsi e confrontarsi su quello che sta accadendo nella nostra regione. Qui hanno avuto modo di presentare sé e i propri festival al pubblico internazionale Matteo Russo di Calabria Movie (Crotone) e Mattia Leo di Laterale Film Festival (Cosenza). Tra gli ospiti il Commissario Straordinario della Fondazione Calabria Film Commission Anton Giulio Grande, che è intervenuto per presentare il progetto “Bella come il Cinema” e il lavoro di sostegno alle co-produzioni e ai festival in Calabria. “Qui tutti parlano inglese, questo è un piccolo festival che rende internazionale la Calabria” afferma Grande, aggiungendo “Sono molto felice della scelta coraggiosa di aver invitato tre registe provenienti da tre nazioni in difficoltà. Questo è un bel segnale che la Calabria manda, perché la bellezza deve vincere sempre.”

Per la dodicesima edizione de La Guarimba International Film Festival l’associazione ha voluto consolidare la propria posizione e confermare il supporto dei popoli vittime di barbarie grazie anche alla presenza della giuria composta da Olya Chernykh (Ucraina), Darin Sallam (Palestina) e Akuol De Mabior (Sud Sudan).

Alla seconda serata di proiezioni saranno presenti i registi Erick Cuevas (Degeneración Nacional), Sara Jurinčić (Valerija) e Thomas Kunstler (Megas Raftis).