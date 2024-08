AMPA venticinqueaprile partecipa all’iniziativa “No Ponte” di sabato 10 agosto 2024 a Messina

AMPA venticinqueaprile, condividendo pienamente le ragioni che hanno determinato la nascita dei movimenti NOPONTE, nati in entrambe le sponde dello Stretto per contrastare la realizzazione di un’imponente ed inutile infrastruttura, destinata a produrre devastazioni del territorio, sperperando gigantesche risorse per l’attraversamento dello Stretto, parteciperà all’iniziativa promossa dal Comitato messinese NOPONTE programmata per le ore 18:30 di sabato 10 agosto 2024 in Piazza Cairoli a Messina.