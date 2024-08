Camini (RC): domani la presentazione del libro “Fuori dal buio” di Francesco Piobbichi

Domenica 11 agosto, alle 22.00, in Piazza Municipio, a Camini, incontro con Francesco Piobbichi, autore del libro “Fuori dal buio”, racconto illustrato sui braccianti invisibili della Piana di Gioia Tauro. Un libro in cui l’oblio e l’oscurità sono lo sfondo principale, un libro in cui poche linee emergono per far luce sulla condizione di vita dei lavoratori braccianti, sulla frontiera che ne cancella i corpi, le storie, i diritti. I tratti che rappresentano la luce permettono a queste figure di emergere dalla loro condizione di ombre, evidenziando i processi sociali che ne impediscono la libertà ma al tempo stesso mostrando anche la forza di un riscatto che si guadagna a caro prezzo.

Per ogni copia venduta di “Fuori dal buio”, tre euro andranno a sostenere l’ostello sociale Dambe So di San Ferdinando, dove in questi anni si è costruito un esempio concreto di accoglienza diffusa e dignitosa per i lavoratori braccianti.