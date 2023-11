Il dipartimento Turismo della Calabria pronto a partecipare alla 29esima edizione di TT Warsaw 2023 a Varsavia

Il dipartimento Turismo, marketing territoriale e mobilità della Regione Calabria si appresta a partecipazione alla 29ma edizione di TT Warsaw, la fiera internazionale del turismo in programma dal 23 al 25 novembre 2023 a Varsavia.

La TT Warsaw, è scritto in una nota, “si afferma come il principale evento dedicato al turismo in Polonia, rivestendo un punto di riferimento nell’Europa centrale per gli operatori del settore. La fiera vanta la partecipazione di numerosi partner internazionali e un ricco programma di iniziative, tra cui conferenze, workshop, panel informativi e incontri B2B e B2C. In fiera, operatori turistici e strutture ricettive calabresi provenienti dalle province di Reggio Calabria e Cosenza avranno l’opportunità di presentare una vasta gamma di offerte studiate per attrarre viaggiatori con diverse esigenze, dalla tradizionale ospitalità familiare a strutture di lusso. Saranno impegnati in attività di B2B, consentendo agli operatori del settore di stabilire collaborazioni e partnership strategiche”.

“Al contempo – prosegue la nota – le attività B2C offriranno ai visitatori l’opportunità di interagire direttamente con gli espositori, ottenendo informazioni dettagliate e creando esperienze di viaggio personalizzate. Presso lo stand della Regione sarà data ai visitatori l’opportunità di immergersi nei sapori autentici della Calabria attraverso degustazioni di prodotti tipici locali. Inoltre, saranno organizzati showcooking con la partecipazione dello chef Federica Ghio, che guiderà i visitatori con la preparazione di piatti tipici calabresi, evidenziando la creatività e l’eccellenza della cucina locale”.

La partecipazione attiva della Calabria al TT Warsaw 2023, conclude la nota, “si propone di promuovere le bellezze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche della regione, contribuendo a consolidare la Calabria come una destinazione turistica di rilievo. La Regione Calabria mira a condividere a livello internazionale l’ineguagliabile patrimonio della Calabria, aprendo le porte a un turismo sostenibile e consapevole”.