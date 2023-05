Salone Internazionale del Libro a Torino, Princi: “La Calabria si appresta ad essere protagonista”

“Con un’area esposizione di 200 mq, la Regione si candida ad essere ancora protagonista del Salone Internazionale del Libro di Torino. E per la XXXV edizione, dal 18 al 22 maggio, con il Dipartimento Istruzione e Cultura stiamo già predisponendo tutto affinché ogni istituto scolastico di primo e secondo ciclo del nostro territorio abbia la possibilità di seguire da remoto e partecipare attivamente alle presentazioni”.

Lo afferma Giusi Princi, vicepresidente della Giunta regionale, che ha inviato una nota a tutte le scuole della Calabria.

“Il Salone del Libro è una manifestazione storica, un evento culturale molto atteso – aggiunge Princi – e vogliamo contribuisca ad offrire, sempre di più, un’immagine nuova della Calabria nel panorama nazionale. Come più volte ribadito anche dal presidente Roberto Occhiuto, la cultura riveste un ruolo fondamentale nel programma di governo della Giunta regionale; non si può pensare di cambiare rotta senza operare una vera rivoluzione culturale.

Operazione di rinnovamento – sostiene il vicepresidente – a cui, oltre al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Antonella Iunti, hanno aderito tanti editori calabresi che, coordinati dal Sistema Bibliotecario lametino, promuoveranno numerose iniziative ed eventi presso lo stand della Calabria, dove verrà allestita una vera e propria area meeting che ospiterà diverse presentazioni letterarie. E sarà estremamente importante la partecipazione degli studenti calabresi, seppur a distanza, perché i giovani sono e saranno i veri protagonisti del radicale rinnovamento culturale della nostra regione, attraverso un confronto sempre più ricco e stimolante con il mondo della lettura e dell’editoria”.

“Non perdete dunque l’opportunità – è l’appello contenuto nella lettera a cui è stato allegato il nutrito programma delle giornate che caratterizzerà lo stand della Calabria – di immergervi nella cultura e nella storia della Calabria, attraverso gli occhi dei suoi autori, che interpretano con intensità l’amore per la propria terra. Vi aspettiamo numerosi, in presenza o da remoto, in uno stand moderno ed accogliente, per diffondere nel mondo la vitalità, le luci e i colori della nostra terra”. “Laddove non fosse possibile per le scolaresche recarsi a Torino – riporta ancora la nota – la Regione dà la possibilità di partecipare da remoto alle presentazioni promosse dagli editori calabresi”.