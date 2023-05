Prima edizione del concorso enogastronomico “Criseaward”, 5 e 6 maggio: ci saranno anche le aziende della Locride

Ci sarà anche il GAL Terre Locridee, venerdì 5 e sabato 6 maggio 2023, agli eventi organizzati da SAF (Scuola di Alta Formazione) e Dottorato in scienze della Vita dell’Università Magna Græcia di Catanzaro, in collaborazione con altri partner, per la valorizzazione agroalimentare del territorio regionale.

“Università Magna Græcia e Territorio: eccellenze agroalimentari – Cum grano salis” vede come partner principale la prestigiosa società Barzanò-Zanardo di Roma, specializzata sul tema di brevettazioni e marchi in campo agroalimentare, con il supporto delle professoresse Laura Berliocchi e Maria Colurcio, e si svolgerà venerdì 5 maggio, a partire dalle 14.30, nella sala Gissing del Complesso Monumentale del San Giovanni, a Catanzaro. Tema del convegno: le eccellenze agroalimentari del territorio calabrese e la loro valorizzazione. Nella prima parte del convegno, interverranno esperti del settore, mentre nella seconda parte, completando in maniera interattiva la discussione tra Università e territorio, si svilupperà la tavola rotonda con aziende d’eccellenza calabresi.

Il secondo evento, “Nutri-Menti Expo”, nasce dal successo dell’edizione del 2022 organizzata in collaborazione con il prestigioso Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, che anche quest’anno contribuisce alla sua realizzazione. L’iniziativa si svolgerà sabato 6 maggio, a partire dalle ore 10.00, nella sala convegni del centro di ricerca CRISEA, in località Condoleo di Belcastro (Cz).

Dopo gli interventi di illustri relatori che relazioneranno su temi legati al turismo enogastronomico, sarà lanciata la prima edizione del concorso CRISEAWARD, dedicato ad aziende del comparto vitivinicolo, olivicolo, cerealicolo e del superfood, selezionate da quattro GAL calabresi, che presenteranno e offriranno una degustazione dei propri prodotti. Una commissione di esperti selezionerà tra le aziende quelle che accederanno alla fase successiva del concorso, denominata “FOCUS”. Il CRISEAWARD si concluderà, in data da definire, con la cerimonia di premiazione delle quattro aziende, una per ogni categoria. I vincitori avranno a loro disposizione premi sotto forma di servizi offerti da professionisti del settore legale, di trasferimento tecnologico, di marketing e di accelerazione di impresa.

Ai due eventi interverrà il presidente del GAL Terre Locridee Francesco Macrì.

Le Aziende del GAL Terre Locridee che parteciperanno al CRISEAWARD sono: Galatea, Amaro Rupes, Enopolis Bivongi, Barone G.R. Macrì, Panificio Limone, Giestra Pasta, Oleificio Sità, Azienda Agricola Migliaccio Spina Diego, L’Officina della terra, Associazione Punta Stilo.