Sale l’attesa per il concerto di Fiorella Mannoia a Cetraro: evento quasi sold out

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’attesissimo concerto di Fiorella Mannoia che si terrà martedì 16 agosto dallo splendido palcoscenico naturale del Porto turistico di Cetraro alle 21:30. Con “La versione di Fiorella in tour” l’artista dai capelli rossi sta girando l’Italia interpretando i brani che hanno contraddistinto la sua lunga carriera dagli inizi fino all’ultimo album “Padroni di niente”.

Un evento che rientra nel “Cetraro summer fest 2022” patrocinato dal Comune di Cetraro con la direzione artistica del giornalista e conduttore Francesco Occhiuzzi per la regia di Fabrizio Avolio.

«Siamo quasi in sold out con la prevendita dei biglietti per il grande concerto di Fiorella Mannoia – fa sapere il patron della manifestazione Francesco Occhiuzzi – Tantissime richieste e prenotazioni da ogni parte d’Italia di persone che hanno acquistato da tempo i biglietti su Ticketone e essendo in vacanza in Calabria verranno a Cetraro per il live della Signora della canzone italiana. Siamo ormai agli sgoccioli, ma se dovessero rimanere biglietti si potranno ancora acquistare al botteghino all’ingresso del Porto la sera del concerto. Siamo molto contenti e speriamo di fare sold out».

Ad accompagnare Fiorella sul palco durante il tour i musicisti: Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro «Doc» De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.

Questa la possibile scaletta del concerto che si preannuncia davvero intenso e profondo, ma allo stesso tempo energico e brioso: Padroni di niente; I treni a vapore; Combattente; Io vivrò (senza te); Crazy Boy; Nessuna conseguenza; Il peso del coraggio; Solo una figlia; Amore fermati; Cercami; Cara; Si è rotto; Come si cambia; Perfetti sconosciuti; Quello che le donne non dicono; La casa in riva al mare; Princesa; Sally; Siamo ancora qui Generale; Che sia benedetta; Il cielo d’Irlanda.

Fiorella Mannoia è una delle interpreti più amate e apprezzate d’Italia, capace di dare nuova vita a qualunque brano. Le sue canzoni sono entrate nella storia della nostra musica. Con una voce calda e suadente ed un carisma unico Fiorella Mannoia è sempre riuscita ad arrivare al cuore delle persone. Tra numerose partecipazioni al Festival di Sanremo e al Festivalbar, Fiorella Mannoia negli anni Ottanta ha cantato brani intramontabili come “Come si cambia”, “Le notti di maggio” e “Quello che le donne non dicono”, diventando una delle voci italiane più apprezzate. Gli album prodotti dalla Mannoia sono 19, a partire dal 1972 fino al lockdown, periodo in cui ha scritto e prodotto “Padroni di niente”.