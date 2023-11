Domotek Volley, ripresa la routine: pokerissimo di vittorie, 0-3 a Catania

Altra trasferta siciliana, altra occasione per dimostrare di non voler tornare alla base con i traghetti notturni. Soprattutto, altra vittoria. 12-25, 24-26 e 16-25 i punteggi dei tre set con cui la Domotek Volley Reggio Calabria si impone anche presso il domicilio della Viagrande Catania, riprendendo la propria marcia dopo l’ultimo weekend senza impegni. In contro durato poco più di un’ora e un quarto, per non perdere l’abitudine neanche con il cronometro oltre che con il canonico punteggio di 0-3.

Quinta vittoria su cinque match per la capolista del girone I della Serie B di volley maschile. E adesso, sabato 18 novembre ci sarà il tanto agognato ritorno sul parquet del PalaCalafiore: si inizierà alle ore 17:00 contro la Sicily Anastasi Messina.

p.f.