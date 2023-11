Ex Reggina: Rivas devastante in Turchia, a segno anche contro il Galatasaray

L’emigrato speciale. Trasferitosi in Turchia dopo la mancata iscrizione della Reggina, Rigoberto Rivas si sta distinguendo in Super Lig con la maglia dell’Hatayspor. Titolare fisso fin dal suo arrivo, l’honduregno ha sbloccato il match contro il blasonato Galatasaray al 12′. Risultato finale 2-1 e vittoria di grande prestigio.

Rivas, schierato nella più congeniale posizione di ala destra, è già al terzo gol stagionale oltre ad aver servito due assist in appena otto presenze. Impatto devastante nella massima serie turca per l’honduregno: oltre all’ovvio rimpianto per la Reggina, anche l’Inter ha perso la percentuale sulla futura cessione dopo lo svincolo d’ufficio.

p.f.