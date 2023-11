Non va oltre il pareggio per 0-0 La Fenice Amaranto contro la Vibonese. Allo stadio “Oreste Granillo”, gli uomini di Bruno Trocini premono, ma non riescono a sfondare. Bolzicco all’esordio trova anche la prima rete in amaranto, ma un fallo di Rosseti segnalato dal direttore di gara gli nega la gioia del gol. I padroni di casa reclamano anche per un rigore, non concesso.