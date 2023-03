Aumenta il punteggio per l’insegnamento con i corsi di lingue della DIAMANTE University School & Business

Se sei un docente già inserito in GPS 2022, sei un docente o diplomato che vuole aumentare il suo punteggio, la DIAMANTE University School & Business ha una soluzione per te.

Iscrivendoti ai nostri Corsi di Lingua inglese, spagnola e tedesca, potrai aumentare il tuo punteggio e arricchire il tuo curriculum.

Ogni certificazione è rilasciata da ente certificato riconosciuto dal Ministero (Prot. 8075 del 18/04/2007), dal British Council e dalle maggiori Università italiane con equiparazione dei livelli censita e pubblicata nella griglia delle equipollenze proposta da AICLU (Associazione Italiana Centri Linguistici Universitari).

I corsi di Lingua inglese e Lingua spagnola si articolano su tre livelli di conoscenze: B2, C1 e C2, e accedervi è semplicissimo. È richiesto, infatti, il possesso di un diploma di scuola superiore di II grado e/o della laura e

– per il livello B2, la verifica delle conoscenze di base

– per il livello C1, il possesso di una certificazione di lingua inglese/spagnola di livello B2

– per il livello C2, il possesso di una certificazione di lingua inglese/ spagnola di livello C1.

Il corso è interamente erogato in modalità online e si suddivide in moduli didattici di preparazione all’esame finale, con il supporto di dispense, materiale didattico e supporto del docente di lingua.

L’esame si svolge in presenza presso le nostre sedi e consiste nella valutazione di quattro abilità:

Lettura, Ascolto, Espressione ed interazione scritta, Espressione ed interazione orale

La certificazione è valutata come punteggio per concorsi, graduatorie e GPS.

In particolare, la certificazione di livello C2 vale 6 punti nelle GPS docenti;

di livello C1 vale 4 punti;

di livello B2 3 punti.

Oltre alle certificazioni di lingua inglese e di lingua spagnola, la Diamante University ha aderito al progetto “Tedesco per tutti”, che eroga percorsi formativi di conoscenza e approfondimento della lingua tedesca, per il conseguimento di una certificazione di competenze di livello A1, A2, B1, B2, C1 riconosciuta dal MIUR e l’insegnamento della materia, attraverso strategie costruttiviste proprie della metodologia CLIL (learning by doing).

Per ulteriori dettagli e iscrizioni, vieni a trovarci nella nostra sede a Reggio Calabria in Via Sant’Anna II° Tronco, 9/c o chiama il numero 0965.617943

Dal lunedì al venerdì 9.00/13.00 -15.00/19.00