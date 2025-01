Reggina-Sant’Agata, novità nella lista dei convocati: out Curiale, Ingegneri, Salandria e Provazza

Sliding doors nella lista dei convocati di Bruno Trocini, per la gara interna della Reggina domenica al “Granillo” contro il Città di Sant’Agata. C’è il difensore Capomaggio, prelevato proprio dai messinesi. C’è ovviamente Adejo, al rientro dopo la squalifica. Ma c’è a sropresa anche Rosseti, forse per via di altre assenze.

Out gli indisponibili Forciniti e Salandria, ma il centrocampo resta comunque ben assortito. Tutte le altre esclusioni, al di là del portiere Lazar per il quale non si capisce se sia ancora infortunato o vada in tribuna per altri motivi, sono per scelta tecnica. Out il centrale Ingegneri e gli attaccanti Curiale e Provazza. Ne deriva che Renelus andrà ancora in panchina, sapendo che schierarlo in campo sarebbe un rischio in attesa del Giudice Sportivo per il reclamo sul suo tesseramento. Questi i convocati di Trocini:

Portieri: Lagonigro, Martinez.

Difensori: Adejo, Capomaggio, Cham, Girasole, Giuliodori, Ndoye, Vesprini

Centrocampisti: Barillà, Dall’Oglio, Laaribi, Porcino, Urso.

Attaccanti: Barranco, Grillo, Perri, Ragusa, Renelus, Rosseti.

p.f.