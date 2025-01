Scafatese-Reggina, i convocati di Trocini: si rivede Dall’Oglio

Ultima presenza in occasione di Reggina-Licata, c’era ancora Rosario Pergolizzi ben saldo in panchina. Jacopo Dall’Oglio riceve la convocazione proprio in occasione di un big match, quello che la Reggina affronterà domani alle 14:30 in casa della Scafatese.

C’è assolutamente da restituire la sconfitta interna parità lo scorso settembre, per dare un senso ad un campionato che altrimenti sarebbe compromesso con qualsiasi altro risultato. Ancora assente il portiere Lazar. Questi i convocati dal tecnico Bruno Trocini:

Portieri: Lagonigro, Martinez.

Difensori: Adejo, Cham, Girasole, Giuliodori, Ingegneri, Ndoye, Vesprini.

Centrocampisti: Barillà, Dall’Oglio, Forciniti, Laaribi, Porcino, Salandria, Urso.

Attaccanti: Barranco, Curiale, Grillo, Perri, Provazza, Ragusa, Renelus.

p.f.