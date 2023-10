Ex Reggina: weekend di debutti per Bonazzoli ed Inzaghi in panchina

Tra i pochi motivi per un tifoso della Reggina di accendere la tv, nel weekend, ci saranno due presenze a tinte amaranto in più sui campi di Serie A e B. Pippo Inzaghi, la cui famiglia si trova a Reggio Calabria, è pronto al debutto sulla panchina della Salernitana: domenica arriverà il Cagliari all’Arechi, sfida tra pericolanti. Per il tecnico che ha guidato la Reggina ai playoff lo scorso maggio, è un ritorno in massima serie dopo le esperienze poco fortunate con Milan, Bologna e Benevento.

Un grandissimo incoraggiamento va ad Emiliano Bonazzoli. Dimessosi dal Fanfulla in Serie D nella passata stagione, uno dei centravanti più forti mai visti in riva allo Stretto ha una grande chance in Serie B. Il Lecco, compagno di ricorsi della Reggina in estate, è ultimo in classifica. Panchina condivisa con il 40enne Andrea Malgrati, ma ottimo trampolino di lancio considerando che potrà solo migliorare la situazione dei lombardi. Sabato subito lo scoglio Ascoli, fischio d’inizio alle 14:00.

