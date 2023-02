Colomba a Reggina Talk: “Inzaghi non deve deprimersi, la promozione si giocherà alla fine”

Cinque campionati sulla panchina della Reggina. Nessuno meglio di Franco Colomba, può dare una virtuale pacca sulla spalla a Pippo Inzaghi in un periodo di flessione. Intervenuto lunedì scorso ai microfoni di Reggina Talk, l’ex tecnico amaranto ha detto la propria sul momento di Menez e compagni:

“La Reggina di quest’anno era tutto sommato una delle favorite. Non vedo perché non debba mantenere la posizione di alta classifica. In un campionato equilibrato ci sono i momenti di appannamento – ha avvisato mister Colomba – Si può vincere con tutti e perdere con tutti. Bisognerà giocarsi la promozione nelle ultime giornate. La Reggina ha avuto una partenza bella, arrivando in cima alla classifica. Qualche sconfitta consecutiva ha minato le certezze, ma nonostante ciò è ancora al terzo posto”.

“L’ambizione c’è per forza, essendoci dei giocatori che hanno già vinto dei campionati. Insieme a giovani con fame di vittoria. Deve esserci un sospingersi reciproco, tra società, allenatore e giocatori – ha dichiarato Colomba a Reggina Talk – Pippo non deve deprimersi. Ha vissuto il bello di Reggio, ma ci sono anche dei momenti negativi. Bisogna recuperare il gruppo e la fiducia dei tifosi. Questi momenti li ho vissuti in tutti i campionati”.

Infine, il pensiero di Franco Colomba sul giocatore più importante: “Menez è una fantasista. Aveva più libertà di manovra, svariando dove voleva. Ora da centrocampista aggiunto, deve avere anche qualche compito difensivo. Ma nell’ultima partita l’ho visto rapido di passo. Può far pendere la bilancia da un lato o dall’altro. Va sostenuto sempre. Assieme a Fabbian, Canotto e Rivas, può fare la differenza con un cambio di passo”.

p.f.