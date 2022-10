Parma-Reggina, i convocati di Inzaghi: prima chiamata per Obi, un risentimento mette Santander ko

Per continuare a guardarli dall’alto verso il basso. La Reggina capolista della Serie B, per il nono turno di campionato va al “Tardini” contro un Parma fin qui capace di vincere soltanto tre partite, perdendone però una in meno rispetto agli amaranto. I tantissimi sostenitori che seguiranno la Reggina in Emilia, sperano prosegua l’alternanza di risultati in trasferta: vittoria a Ferrara, sconfitta a Terni, vittoria a Pisa, sconfitta a Modena…

Mister Inzaghi ritrova Joel Obi, preziosa pedina per il centrocampo. Il nigeriano si accomoderà in panchina, difficilmente subentrerà anche in virtù dell’abbondanza nel settore nevralgico, ma da tempo si attendeva la prima convocazione per lui. Out Federico Santander, vittima di un risentimento muscolare.

Il tecnico sta pensando se riproporre l’intera formazione titolare che ha steso il Cosenza nello scorso weekend. L’unico ballottaggio è in attacco a destra, tra Federico Ricci e Gigi Canotto. Favorito l’ex Chievo e Frosinone, ma la decisione sarà presa poche ore prima del fischio d’inizio, in programma sabato alle ore 14:00. Di seguito la lista dei convocati:

Portieri: Aglietti, Colombi, Ravaglia.

Difensori: Bouah, Camporese, Cionek, Di Chiara, Gagliolo, Giraudo, Liotti, Loiacono, Pierozzi.

Centrocampisti: Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi, Majer, Obi.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Gori, Menez, Ricci, Rivas.

