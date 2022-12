Dai guadagni sulle salme Covid alla politica. Le cosche in Lombardia: “Mi faccio la lista civica per me (…) mi metto capo della ‘Ndrangheta”

L’indagine della Squadra Mobile di Milano che ha portato a dieci arresti ha dimostrato come l’attività non si fosse fermata nemmeno durante il covid . Anzi, nel corso di una conversazione intercettata, uno dei figli del reggente della Locale di ‘Ndrangheta di Pioltello, intuendo la possibilità di lucrare sul fenomeno del trasporto delle salme delle vittime del virus, mentre alla televisione scorrevano le immagini della colonna di salme trasportate dall’Esercito, spiegava come, attraverso una società intestata a un prestanome e l’emissione di false fatture, avrebbe potuto ottenere guadagni illeciti nel settore del trasporto feretri.

alvatore Maiolo, uno dei componenti dell’omonima famiglia con a capo il presunto boss della ‘Ndrangheta a Pioltello (Milano) Cosimo Maiolo, avrebbe creato, anche attraverso prestanome, società, come la Thalia srl, che “costituiscono meri serbatoi di personale da ‘affittare’ a committenti”, alcuni di rilevanti dimensioni come Gls, uno dei colossi nel settore della logistica-trasporti. E’ quanto emerge dall’ordinanza firmata dal gip Fabrizio Filice, che stamani ha portato la Polizia ad eseguire 9 arresti in carcere, nell’inchiesta del pm della Dda milanese Paolo Storari. In questo modo il clan della ‘Ndrangheta avrebbe portato avanti “illecite somministrazioni di manodopera”, come si legge negli atti, con “profitti a favore del sodalizio mafioso”. La società Thalia, si legge sempre nell’ordinanza, operava “in regime di subappalto per la Gls Trasporti”. In una intercettazione del gennaio 2020 Salvatore Maiolo (ora in carcere), parlando col cugino Giovanni Maiolo (anche lui arrestato), gli spiegava che “un suo amico aveva stipulato un contratto con il corriere Gls per la gestione di 40 furgoni a 200mila euro al mese”. In un’altra intercettazione dell’agosto 2020 Salvatore Maiolo diceva: “Ho 40 furgoni, Gls”.

“Mi faccio la lista civica per me (…) mi metto capo della ‘Ndrangheta”. Così, intercettato, parlava nel settembre 2021 Cosimo Maiolo, già condannato a oltre 11 anni dopo lo storico blitz ‘Infinito-Crimine’ contro la mafia calabrese del 2010 e in sorveglianza speciale dopo la pena scontata. Lo stesso presunto boss, stando alle indagini della Squadra mobile e del pm della Dda milanese Paolo Storari, avrebbe fatto “campagna elettorale” per il candidato sindaco del centrodestra di Pioltello (Milano) Claudio Fina. Come risulta dall’ordinanza che ha portato a 9 arresti, il 23 settembre 2021, nel corso di un pranzo a Segrate (Milano), Maiolo e Fina avrebbero stretto “accordi per le elezioni”. Fina che, scrive il gip, “seppur consapevole della caratura della persona che aveva davanti, ha accettato l’aiuto in campagna elettorale” definendo col presunto boss, ma anche col suo “uomo di fiducia” Luca Del Monaco, “quali votanti accaparrarsi, sfruttando anche il bacino dei voti derivanti dagli stranieri”. Intercettato nel corso del pranzo Maiolo col candidato, conteggiando le comunità “su cui potevano contare”, diceva: “Romeni, egiziani, Ecuador, pakistani (…) albanesi”. E Del Monaco: “Egitto sono tutti”. Fina: “Sono quelli più numerosi qua (…) albanesi li conosco anche io qualcuno”. In un’altra intercettazione Del Monaco, parlando con Marcello Menni aspirante assessore all’urbanistica, gli diceva: “Se Fina lo candidano a sindaco, tu che quota avrai dopo? Almeno vice-sindaco?”. E Menni: “Noi abbiamo già chiesto un assessorato”.