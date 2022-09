Elezioni, i 6 senatori eletti in Calabria: ce la fanno Nicola Irto e Mario Occhiuto

Saranno 6 i senatori che rappresenteranno la Calabria a Palazzo Madama. Il centrodestra ottiene 4 seggi così distribuiti: 2 a Fratelli d’Italia, 1 a Forza Italia e 1 alla Lega per la vittoria nell’uninominale.

Gli altri due seggi sono per il Movimento 5 Stelle, che elegge il magistrato Roberto Scarpinato, per il Partito Democratico. I dem portano al Senato il loro segretario regionale in Calabria, Nicola Irto.

Tra le new entry spicca quella di Mario Occhiuto, ex sindaco di Cosenza e fratello del governatore. Entra anche l’assessore regionale leghista, Tilde Minasi.

– Senato –

Centrodestra 41,67% – 4 seggi

Fratelli d’Italia 19 % (136.403 voti)

Fausto Orsomarso

Ernesto Rapani (uninominale Nord)

(uninominale Nord) Forza Italia 16,09 (115.502 voti)

Mario Occhiuto

Lega 5,79 (41.676 voti)

Tilde Minasi (uninominale Sud)

Movimento 5 Stelle 29,46% – 1 seggi

Movimento 5 Stelle (211.525)

Roberto Scarpinato

Centrosinistra 17,95% – 1 seggi